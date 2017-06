“O enfrentamento da criminalidade necessita de esforÃ§o diÃ¡rio das autoridades”, diz Sartori

“O enfrentamento da criminalidade necessita de esforço diário das autoridades”, disse o governador José Ivo Sartori no programa semanal de rádio Governo e Comunidade, no sábado (17). Nesta semana, o governo do Rio Grande do Sul anunciou para a área da segurança pública cerca de R$ 67 milhões, entre recursos do Estado e da União, a construção de três novos presídios e um centro de triagem.

“Quero destacar essas medidas porque sempre disse que, quando houvesse possibilidade financeira, investiríamos imediatamente na área”, afirmou Sartori. Ele declarou que a área da segurança foi a única que recebeu reajuste – de 19% – no orçamento de 2017.

Educação

Em relação à educação, ele comentou o investimento de R$ 38,2 milhões em melhorias na infraestrutura da rede pública de ensino. Os recursos são da renovação de empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. “Nós já tínhamos trabalhado esses dois últimos anos em obras de reparos e manutenção nas escolas”, ressaltou Sartori. “Esses são os recursos da chamada autonomia financeira, ou seja, as instituições de ensino é que decidem onde e como irão investir”, explicou.

Chuvas

O governador manifestou solidariedade às famílias atingidas pelas chuvas. “Vamos enfrentar juntos as dificuldades. A Defesa Civil do Estado e todas as nossas equipes seguem mobilizadas para atender a quem mais precisa neste momento difícil”, afirmou.

Na tarde de sexta-feira (16), o chefe do Executivo gaúcho conferiu os estragos e o esforço da comunidade para reconstruir o distrito de Vila Oliva, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, atingido por ventos de mais de 100 quilômetros por hora.

Sartori descreveu o que viu como “devastação completa”. Ele caminhou pela área danificada e conversou com moradores e voluntários. “É gratificante ver a solidariedade e o trabalho coletivo da comunidade para reconstruir as casas e as vidas das famílias atingidas”, afirmou.

A combinação de chuva forte, vendaval e granizo na região danificou 65 casas, destruiu outras 66, além de causar a morte de duas pessoas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 70 famílias ficaram desalojadas ou desabrigadas. Elas estão nas casas de familiares e amigos. O ginásio da Igreja Santo Expedito foi transformado na central de doações da comunidade. No local, são servidas em média 200 refeições por turno.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) analisa se o fenômeno climático que causou a destruição no distrito de Vila Oliva foi um tornado. Acompanharam a visita de Sartori os secretários de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori, e de Planejamento, Governança e Gestão, Carlos Búrigo, além do deputado federal Mauro Pereira (PMDB-RS).

