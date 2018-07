O enigma dos livros envenenados que foram encontrados em uma biblioteca da Dinamarca

Quando pesquisadores dinamarqueses encontraram três livros cobertos de veneno na biblioteca da Universidade do Sul da Dinamarca (SDU), evocaram diversas teorias conspiratórias: seriam as obras parte de um plano assassino, assim como o livro envenenado por um monge do romance “O nome da rosa” (de Umberto Eco, 1980) que acabou matando todos os seus leitores?

Os livros dinamarqueses em questão são duas obras de história e uma biografia de personagens religiosos, os três datados entre os séculos 16 e 17.

E os pesquisadores se surpreenderam ao descobrir que as capas dos três livros continham o mesmo elemento químico: arsênico, uma das substâncias mais tóxicas que existem e cujo envenenamento pode causar – dependendo da quantidade e da duração da exposição – desde irritação estomacal e intestinal, náusea, diarreia, lesões de pele e problemas pulmonares até câncer e morte.

E seu poder de envenenamento não diminui com o passar dos anos.

Mas, ao analisar os livros dinamarqueses, os pesquisadores concluíram que sua toxicidade provavelmente se deve a algo mais prosaico do que um complô mortífero.

Para Jakob Holck e Kaare Lund Rasmussen, respectivamente bibliotecário e professor de Física, Química e Farmácia na SDU, que descobriram e estudaram os livros, é provável que em algum momento dos séculos 16 e 17 alguém tenha pintado as capas dos livros com um pigmento verde que continha arsênico, cuja toxicidade só foi descoberta na segunda metade do século 19.

Protegidos

Atualmente, as três obras estão catalogadas na coleção da biblioteca da SDU e não representam perigo de envenenamento. “Os livros agora estão guardados em um armário ventilado e só podem ser tocados com luvas especiais”, diz Holck. eletronicamente.

