O ensino em inglês está avançando nas universidades brasileiras

Enquanto a ida de alunos brasileiros ao exterior enfrenta obstáculos como o dólar alto e a crise econômica, as universidades do País avançam na oferta de disciplinas ministradas em inglês. Um mapeamento inédito identificou 671 cursos com aulas no idioma em instituições de ensino superior brasileiras, encomendado pelo British Council e pela Faubai (Associação Brasileira de Educação Internacional).

O resultado é um guia de cursos ofertados no idioma no Brasil, com o objetivo de atrair estrangeiros. Segundo as estatísticas da Unesco, de 2013, 0,2% dos universitários no País vieram do exterior. No Reino Unido, o índice é de 17,5%. (Folhapress)

Comentários