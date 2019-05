O entorno de Lula não gostou de um ex-ministro expor o namoro do ex-presidente

O entorno de Lula não gostou de o ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira ter revelado que Lula está namorando e que tem planos de se casar. O economista publicou a informação em um texto que escreveu no Facebook, no último sábado (18). A namorada de Lula se chama Rosângela da Silva, é socióloga e funcionária de Itaipu Binacional há 16 anos, segundo informações da revista Época.

Os mais próximos de Lula já sabiam há tempos do namoro, que começou antes de o ex-presidente ser preso, mas vinham mantendo o assunto com discrição.

Visitas

Entre uma visita ou outra de advogados, o ex-presidente Lula recebe o apoio de familiares. Mas, na pequena cela de 15 metros equipada com uma cama de solteiro, armário, mesa e uma esteira para de corrida, Lula também tem aplacado a solidão do cárcere conversando com Rosângela da Silva, sua namorada. O ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira revelou que o petista não só está apaixonado, mas disposto a se casar de novo.

Rosângela já atravessou os corredores da Superintendência da Polícia Federal de Curitiba pelo menos cinco vezes desde que o ex-presidente passou a ocupar a sala improvisada como cela, em 7 de abril de 2018, quando foi condenado no caso do triplex. Ela nunca foi sozinha, segundo quem acompanha o entra e sai no prédio. Assim como quando Lula recebe a visita de Fernando Haddad ou de um de seus filhos, a porta da cela fica sempre aberta. “Alguém pode entrar a qualquer hora, sem aviso prévio”, diz uma pessoa que acompanha a rotina do ex-presidente.

Aos 40 anos de idade, Rosângela dá expediente há 16 anos no departamento de projetos sociais da Itaipu Binacional. Paulista, se divide entre Foz do Iguaçu, onde trabalha, e Curitiba, onde vive. E é quando vai à capital paranaense que aproveita para visitar o ex-presidente, viúvo desde 3 de fevereiro de 2017 com a morte de dona Marisa Letícia, aos 66 anos de idade.

Em entrevista concedida em abril de 2019 a Folha de S.Paulo e El País, o ex-presidente chegou a fazer uma declaração que, agora, parece fazer mais sentido em relação a sua vida amorosa. “Vocês acham que eu não gostaria de estar em casa? Adoraria estar em casa com a minha mulher, adoraria estar em casa com meus filhos…”

Segundo relatou o ex-ministro Bresser-Pereira, Lula está apaixonado e, inclusive, pensa em se casar. Quem já presenciou a visita de Rosângela a Lula na prisão garante que, se há clima de romance, os dois são discretos durante o pouco tempo que passam juntos. Lula e Rosângela se conhecem há quase 20 anos, desde a época em que o petista liderava as caravanas do PT, viajando de norte a sul do país. A relação era de amizade, até então, segundo interlocutores.

Discreta, Rosângela atua principalmente na área de sociologia e ciências sociais. Em uma rede social, diz já ter dado aula dessas disciplinas nos cursos de administração, economia, ciências contábeis e engenharia. Também aparece como professora para alunos do Ensino Médio não só em sociologia, mas também história. Ativa nas redes sociais, Rosângela também usa a internet para demonstrar apoio político ao ex-presidente, por quem pede liberdade. Em um momento mais pessoal, como revelou o colunista de Época Guilherme Amado, ela posou abaixo de uma lua cheia e escreveu: “O amor nos aproxima, e a lua sobre nós”.

