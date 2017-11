Em meio à retomada das discussões da reforma da Previdência no Congresso – e ao número cada vez maior de concessões feitas pelo governo para conseguir que as novas regras sejam aprovadas –, uma pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra que o envelhecimento da população brasileira acelerou. Entre 2012 e 2016, o grupo de idosos (pessoas com 60 anos ou mais) cresceu 16%, enquanto o de crianças (entre 0 a 13 anos) caiu 6,7%.

“Temos menos crianças nascendo e aumenta a proporção daqueles com 60 anos ou mais. As condições de saúde da população mais idosa melhoram, com mais acesso a medicamentos, enquanto as mulheres trabalham mais e adiam a decisão de ter filhos, além de ter menor número”, afirma a gerente da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra Domicílios), Maria Lucia Vieira.

Segundo dados da Pnad Contínua, o número de pessoas com 60 anos ou mais aumentou de 25.486 milhões em 2012 para 29.566 milhões no ano passado, e o de crianças (entre 0 a 13 anos) de 69.293 milhões em 2012 e para 64.619 milhões.

Em termos de parcela da população, enquanto em 2012 as crianças dessa faixa etária representavam 34% do total de moradores do país, em 2016 eram menos de um terço (31%). Enquanto isso, os idosos passaram a representar, em 2016, 14,4% do total da população. Quatro anos antes eram 12,8%. Em 2016, a população brasileira total foi estimada em 205.511 milhões de pessoas, alta de 3,44% em relação a quatro anos antes, quando somava 198,66 milhões.

O governo, no entanto, reconhece a dificuldade em aprovar a reforma da Previdência, mas confia que a desidratação da proposta abre uma nova chance. Mas a avaliação é de que as mudanças no sistema de aposentadoria do Brasil continuam sob risco de serem adiadas para 2019.

As mudanças propostas na reforma da Previdência não serão suficientes, por exemplo, para equacionar as contas públicas estaduais, especialmente as do Rio de Janeiro. A nova redação, apresentada em jantar com parlamentares na noite de quarta-feira, deixou de fora bombeiros e policiais militares, categorias que representam mais de 40% do déficit previdenciário dos Estados.

Para especialistas, novos ajustes terão de ser feitos após 2019, incluindo a possibilidade de elevação da alíquota de contribuição dos servidores.

Apesar de a tendência de envelhecimento da população ser nacional, as regiões Norte e Nordeste têm um perfil ainda mais jovem. Na região Norte, quase 20% (19,7%) da população têm entre 10 e 19 anos, taxa que é de 17,5% no Nordeste e de 15,9% na média nacional. Já a população acima dos 60 anos responde por 14,4% no país, mas 9,2% no Norte e 16% no Sudeste, segundos os dados do IBGE.

“A região Norte tem uma estrutura etária mais jovem que as demais. No Norte e Nordeste, os grupos etários mais jovens são mais frequentes”, ressaltou ela.

Ainda segundo o documento, a população masculina apresentou, em 2016, padrão mais jovem do que a feminina: na faixa etária até 24 anos, os homens totalizavam, em 2016, 18,7% (20% em 2012), enquanto as mulheres, 17,9% (19,5% em 2012). Por outro lado, os homens de 60 anos ou mais de idade correspondiam a 6,3% em 2016 (5,7% em 2012), e as mulheres dessa faixa etária 8,1% (7,2% em 2012).

