O Escândalo: Revelado o novo trailer do elogiado drama de Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie

Abram espaço para Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie na próxima temporada de premiações, pois saiu o trailer completo de O Escândalo, filme sobre a queda do produtor Roger Alies, ex-presidente da Fox News, acusado de assédio sexual. O vídeo foi divulgado no programa de Ellen DeGeneres.

A ideia é acompanhar os pontos de vista de três mulheres que sofreram nas mãos do executivo (John Lithgow): a comentarista política Megyn Kelly (Theron), a jornalista Gretchen Carlson (Kidman) e a produtora Kayla Pospisil (Robbie, com o único papel fictício dentre o trio de protagonistas). Porém, o trailer já aponta para uma narrativa mais ácida, bem no estilo do roteirista Charles Randolph (vencedor do Oscar por A Grande Aposta).

Originalmente intitulado Bombshell, o filme de Jay Roach (Entrando Numa Fria) já recebeu diversos elogios após sua primeira exibição para críticos e convidados, apostando na presença do projeto na disputa pelo Oscar – principalmente com uma possível indicação para Theron, que também produz o longa.

Com um elenco ainda formado por Kate McKinnon, Malcolm McDowell e Allison Janney, O Escândalo tem previsão de lançamento no Brasil para o dia 30 de janeiro de 2020.

Aparência de Charlize

Logo que o primeiro trailer do filme O Escândalo foi lançado ninguém falou de outra coisa que não a estranha aparência de Charlize Theron. E logo veio a acusação de que a atriz sul-africana de 44 anos estaria “desfigurada” por conta de cirurgias plásticas.

Porém, a resposta para esse “mistério” é bem mais simples: maquiagem.

No filme, Charlize interpreta uma pessoal real, Megyn Kelly, uma âncora (apresentadora de telejornal) que acusou o presidente da Fox News, Roger Ailes de assédio sexual.

Para ficar mais parecida com a mulher que interpreta na tela, a atriz passou por um processo de maquiagem que mudou características de seu rosto.

Charlize Theron é famosa por suas mudanças físicas para interpretar personagens. A mais famosa delas foi para o papel da serial killer Aileen Wuornos, no filme Monster (2003), que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz em 2004.

Mas essa não foi a primeira vez que a atriz sul-africana muda radicalmente sua aparência. Ela fez isso também como a agente secreta do futuro Aeon Flux no filme de mesmo nome, em 2005; a guerreira Furiosa, em Mad Max: Estrada da Fúria (2015); e mais recentemente no drama materno Tully, em que engordou mais de 20 quilos para interpretar a mãe dois filhos Marlo Moreau.

Deixe seu comentário: