O Espaço Aristeu Pires apresenta: Brindes às Estrelas em Gramado

Em tempo de Festival de Cinema de Gramado, na Serra Gaúcha, acontece nesta sexta-feira (24), a partir das 19h, o lançamento das cinco novas estrelas do catálogo de móveis autorais do designer Aristeu Pires.

Entre as novas criações do designer Aristeu Pires, que faz poesia na forma de móveis estão: Poltrona Guadalupe nas versões com e sem aba, Poltrona Lupita, Cadeira Lily sem aba e Banqueta Lily. Uma homenagem de carinho do designer às estrelas da sua família. Com nomes diferentes às peças levam história.

Poltrona Guadalupe

Com e sem aba:​ A poltrona Guadalupe destaca o acabamento da assinatura de Aristeu Pires sob os braços, onde a madeira se curva de forma fluida, não visível aos olhos, mas sensível ao toque. A versão com aba foi inspirada no movimento da dançarina de flamenco, fazendo da Guadalupe pura poesia aos olhos.Guadalupe é o nome da neta mais nova de Aristeu Pires.

Poltrona Lupita

Marcada por curvas suaves, é versão com encosto mais baixo e menos formal da Guadalupe, as formas esculturais da poltrona Lupita convidam a conversas casuais ou relaxamentos tranquilos.”Guadalupe” é o nome da neta mais nova de Aristeu, cujo apelido é “Lupita”.

Cadeira Lily sem braço e Banqueta Lily

​As criações de Aristeu Pires geralmente resultam de uma explosão imediata de inspiração, mas Lily passou por uma longa gênese. Como, pensou ele, uma cadeira estofada poderia exibir seus lindos “ossos”? Aqui vem Lily: assento dobrado para a frente, ligeiramente, como uma flor se abre para a luz do dia. A parte traseira do design exibe o fino traço da madeira em duas curvas perfeitamente inversas. Lily é o nome da mãe do Aristeu Pires. Informações no site https://aristeupires.com.br/

