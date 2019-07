Alerta! Espião Google ouve suas conversas através do Google Home/Assistente

Funcionários do Google ouvem gravações feitas com os alto-falantes inteligentes Google Home e por meio do aplicativo Google Assistente em smartphones. A revelação foi feita por uma reportagem da emissora belga VRT NWS. Os responsáveis por transcrever esse amontado de áudios, produzidos pelos usuários dos sistemas baseados em IA do Google, conseguem ter acesso a informações como nomes e endereços.

Mais chocante é o fato que essas gravações nem sempre acontecem apenas quando o usuário diz a palavra passe que coloca a assistente em estado de alerta para entregar a solicitação. A reportagem, conduzida pelo jornalista Tim Verheyden, diz que o Google Home, em certas ocasiões, começa a gravar de forma aleatória, tornando o gadget uma verdadeira escuta.

Dos mais de 1000 trechos gravados que o VRT recebeu, 153 foram gravados inconscientemente , sem que o usuário tenha dado o pedido ao Google Assistente. Se alguém na vizinhança falar uma palavra parecida com “Google”, a gravação começa.

Os dados valem muito para o Google. É uma empresa bilionária com poucos produtos físicos, mas com um modelo de negócio baseado inteiramente em dados – o bem mais precioso do mundo moderno. É inegável que o Google lança produtos extraordinários, vide o caso da linha de smartphones Pixel, mas ao mesmo tempo a empresa está cada vez mais chafundada em acusações de violação de privacidade.

Um funcionário de uma empresa responsável pelas transcrições de áudio declarou que cada funcionário é responsável por transcrever cerca de mil áudios por semana. Assim como os moderadores de conteúdo da internet, os responsáveis pelo acesso a esses áudios acabam se deparando com a realidade nua e crua das pessoas que passa, inclusive, por casos de violência doméstica. O entrevistado declarou que em uma das gravações foi possível ouvir a voz de uma mulher em apuros.

Os termos de serviço do Google Home não menciona que as gravações do dispositivo são ouvidas por outros humanos. O Google respondeu a reportagem da VRT NWS. A companhia diz que usa somente cerca de 0,2% de todos os clipes de áudio e que o objetivo desse recolhimento é melhorar a sua tecnologia de reconhecimento de voz.

O Google também declarou que os usuários podem gerenciar os dados armazenados em suas contas. Por exemplo, eles podem desativar completamente o salvamento de clipes de áudio em sua conta do Google ou optar por excluí-los após 3 ou 18 meses.

Com esse fator de gravação aleatória, sem que o usuário diga “Hey Google”, não há nada que possa ser feito para evitar que o dispositivo efetue os registros, quem se sentir incomodado a única saída é não aderir a esse tipo de assistente virtual em casa. No entanto, isso não o resguardará totalmente de um anonimato, uma blindagem contra as múltiplas maneiras que o Google e tantas outras empresas utilizam para conhecer cada vez melhor o mundo.

Assim como o Google, a Amazon também trabalha com uma equipe internacional que ouve conversas, com o intuito de melhorar o reconhecimento de fala do Amazon Echo. Essa força-tarefa envolve milhares de funcionários em tempo integral e em vários países, como Estados Unidos, Costa Rica e Romênia. Muitos trabalham nove horas por dia e ganham muito pouco com isso.

O preço a ser pago por dispositivos cada vez mais inteligentes, verdadeiros assistentes que podem tornar tarefas rotineiras ainda mais interessantes, é a dissolução da privacidade. Não apenas em serviços “gratuitos”, que usam nossos dados como uma espécie de tarifa, em produtos pagos a mesma estratégia é empregada, tendo como justificativa o refinamento que irá tornar a experiência para o usuário ainda mais completa e assertiva.

