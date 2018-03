O Estado de Roraima teve uma série de apagões após a Venezuela cortar o fornecimento de energia

A Venezuela interrompeu o fornecimento de energia para Roraima e desde as 17h deste sábado (10) as dez cidades que dependem do sistema elétrico, incluindo a capital Boa Vista, enfrentam apagões.

Moradores relatam que ocorreram mais de cinco apagões entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo (11). Roraima é o único Estado no Brasil que não está ligado ao sistema elétrico nacional e enfrenta uma rotina de interrupções.

A Eletrobras informou que o fornecimento de energia para essas dez cidades estava sendo feito via termelétricas. Entretanto, problemas técnicos nos equipamentos no sistema de distribuição de energia de Roraima causaram os desligamentos.

“Equipes estão trabalhando para que não ocorra novamente”, informou a Eletrobras. Porém, até as 10h deste domingo dois novos apagões haviam sido registrados em Boa Vista.

Ainda não se sabe, segundo a Eletrobras, em que ponto da Venezuela houve o desligamento para Roraima.

A assessoria informou que tenta contato com a empresa que fornece a energia para saber o que de fato ocorreu e a previsão para que seja normalizado.

Com a falta de energia, sempre ocorre também a interrupção no fornecimento de água. A Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) informou em nota que da noite de sábado à manhã deste domingo o sistema parou em alguns momentos pois as bombas só funcionam com energia estável.

“Em razão disso, alguns reservatórios secaram e o sistema precisa de cerca de 30 minutos para encher completamente as caixas d’água”, informou a Caer, citando que equipes já estavam trabalhando para identificar se houve algum dano causado pelos apagões.

Além de Boa Vista, o sistema elétrico venezuelanos abastece as cidades de Cantá, Rorainópolis, Alto Alegre, Mucajaí, Caracaraí, Pacaraima, Bonfim, Iracema e São Luiz.

Único estado no País que não faz parte do SIN (Sistema Interligado Nacional), Roraima é totalmente dependente da energia fornecida pela Venezuela por meio do Linhão de Guri. Instável, esse sistema causa constantes apagões. Em pouco mais de três anos foram 123 blecautes.

O problema da energia em Roraima só deve ser solucionado com a construção do Linhão de Tucurí, mas um impasse com índios Waimiri-Atroari impede o licenciamento da obras.

Impasse

Em setembro do ano passado, o presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio), general Franklimberg de Freitas informou que o órgão aguarda aval dos índios Waimiri-Atroari e não havia previsão de quando as obras de construção do Linhão de Tucurí serão retomadas. A energia que abastece Roraima é de termelétricas e de linhas de transmissão da Venezuela.

Em 2013, a Justiça Federal decidiu suspender a implantação da linha de transmissão de energia elétrica entre Manaus (AM) e Boa Vista. A medida atendeu a um pedido do MPF-AM (Ministério Público Federal no Amazonas).

O MPF alega que a linha de transmissão passa irregularmente pela reserva indígena Waimiri-Atroari. O Ministério Público também afirma que não houve estudos prévios para implantação da linha. Os indígenas não aceitam a obra e alegam que ela pode causar impactos ambientais, além de pôr em risco a sobrevivência das comunidades.

Deixe seu comentário: