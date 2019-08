O Estado de São Paulo tem sua primeira morte confirmada por sarampo neste século

O Estado de São Paulo confirmou nesta quarta-feira (28) a primeira morte por sarampo desde 1997, ano em que houve 23 óbitos em decorrência da doença. A vítima é um homem de 42 anos, morador da zona leste da capital, sem registro de imunização. Segundo a secretaria municipal de Saúde, ele havia passado por uma cirurgia para retirada do baço, órgão que faz parte do sistema linfático e ajuda na defesa do organismo. A morte foi registrada no dia 17 de agosto. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo o Ministério da Saúde, foi o primeiro óbito registrado neste ano no país em decorrência da doença. Uma outra morte por suspeita de sarampo, ocorrida em Pernambuco, ainda está em investigação.

De acordo com Solange Saboia, coordenadora de vigilância em saúde do município de São Paulo, a confirmação de casos de morte por sarampo precisa seguir um protocolo.

“Seguimos protocolos internacionais para a confirmação e discutimos com a Secretaria Municipal de Saúde. Depois da análise que se confirma”, disse ela à Folha.

Ações de bloqueio

A secretaria municipal diz que continuará a realizar ações de bloqueio quando há casos suspeitos de sarampo. Elas têm o objetivo de interromper a transmissão da doença e ocorrem na residência do paciente e em locais frequentados por ele. Neste ano, segundo a pasta, já foram realizadas mais de 7.000 ações do tipo no município.

A secretaria estadual de Saúde diz que o estado tem 2.457 casos da doença confirmados, dos quais 67% (1.637) estão na capital. Em seguida no ranking, aparecem os municípios de Santo André (126), Guarulhos (91) e Osasco (57). Já a secretaria municipal de Saúde confirma 1.637 casos.

A campanha de vacinação da secretaria municipal de Saúde contra o sarampo, voltada para bebês de 6 meses a 11 meses e 29 dias e paulistanos de 15 a 29 anos, termina no sábado (31).

Segundo a pasta, a cobertura vacinal de bebês da faixa etária chegou a 62,9% com 53.279 doses aplicadas. Entre as pessoas de 15 a 29 anos, chegou a 41,4% com 1.204.697 doses. Após o término da campanha, a secretaria irá intensificar a vacinação de bebês em creches até atingir a meta de 95% de cobertura vacinal da faixa etária.

Na última semana, como a Folha revelou, Saboia afirmou que a capital só tinha estoque de vacinas contra a doença até esta segunda (26). O Ministério afirmou que anteciparia o envio de doses de rotina da vacina e de mais de 320 mil doses para reforço nas crianças.

A secretaria municipal afirmou, em nota, que recebeu uma remessa de vacinas na segunda e que todas as salas de vacinação da cidade estão abastecidas.