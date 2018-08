O Estado fez a quitação de salários de até 2 mil reais da folha de julho

Os servidores do Poder Executivo com rendimento líquido entre R$ 1.750 e R$ 2.000 receberam seus salários de julho nesta quinta-feira (9). São cerca de 24 mil matrículas que se encontram nesta faixa salarial, para quem o crédito foi disponibilizado nos bancos entre o final da tarde e o início da noite. Com mais este depósito, a Secretaria da Fazenda chegou a 153.657 vínculos com a folha em dia desde a virada do mês, o que representa 45% do funcionalismo.

Para atender este grupo foram necessários R$ 48,8 milhões. Ainda na quarta-feira (8), foram quitados os salários para os servidores que recebem líquido entre R$ 1.500 e R$ 1.750. A folha líquida fechou o mês em R$ 1,217 bilhão (sem considerar as consignações bancárias) e, com mais o depósito desta quinta-feira, a Fazenda conseguiu reunir R$ 217 milhões. Ao todo, o Poder Executivo contempla mais de 341,4 mil vínculos entre ativos, inativos e pensionistas.

Ao longo do mês de julho, a receita líquida ficou em R$ 2,320 bilhões. Já as despesas somaram R$ 3,542 bilhões. Conforme informe financeiro divulgado pelo Tesouro do Estado, o rombo neste período ficou em R$ 1,081 bilhão, mesmo após sacar R$ 140 milhões de recursos do caixa único. A maior despesa foi a parte atrasada da folha salarial de junho, que ficou R$ 792,4 milhões.

Até R$ 8 mil

Segue a previsão de quitar os salários líquidos de até R$ 8 mil no máximo até o dia 14 de agosto. Esta projeção leva em conta em especial a arrecadação do ICMS. Quando atingir este valor, serão 93% das matrículas com a folha integralizada até esta data, o que representa 317.278 vínculos. Não estão descartados outros depósitos neste intervalo. Já a quitação aos servidores acima deste salário líquido (7% do funcionalismo) deverá ocorrer a partir do dia 21.

Atualização cadastral no IPE Saúde

Com o objetivo de ampliar o contato com os seus segurados, o IPE Saúde divulgou que quer compartilhar informações personalizadas com cada categoria, visando uma comunicação mais direta e efetiva com os seus usuários.

Para isso, o órgão solicita que os segurados acessem o site do IPE para atualizar os dados cadastrais, na área para o segurado, que fica na parte final da página, clicando na opção atualização de dados cadastrais, nas primeiras opções da lista.

É importante destacar que os campos devem ser preenchidos corretamente e de forma completa para que o IPE possa contar com mais possibilidades de interação – seja por telefone, via SMS, e-mail ou correspondência.

Qualificação

O PPFQ (Programa Permanente de Formação e Qualificação) reabre inscrições para as próximas turmas. Serão novamente dois módulos gratuitos com 20 vagas cada, sempre nas tardes de sexta-feira na Casa de Cultura Mario Quintana. Os temas são voltados aos mecanismos de financiamento: LIC (Lei de Incentivo à Cultura), FAC (Fundo de Apoio à Cultura), LIE (Lei de Incentivo ao Esporte) e Feie (Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte). A realização é da Sedactel (Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer), por meio do Departamento de Fomento e em parceria com o RS Criativo.

Nesta quinta-feira abriram s vagas para a oficina da LIC, que acontece no dia 17 de agosto. No próprio dia 17, abrirão as inscrições para a aula sobre a LIE, que ocorre dia 24.

O objetivo da formação é incrementar e qualificar os projetos apresentados à Sedactel, tendo como público-alvo agentes culturais e esportivos, assim como prefeituras, entidades, empresas dos setores e pessoas físicas interessadas em enviar projetos ou participar de trabalhos financiados por meio dos incentivos fiscais. As inscrições serão abertas por modalidade, toda a sexta-feira.

