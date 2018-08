O Estado inicia o pagamento da folha de agosto quitando os salários de até 1.300 reais

O governo do Estado inicia o pagamento da folha do mês de agosto quitando, nesta sexta-feira (31), os salários dos servidores para quem ganha líquido até R$ 1.300. Desta maneira, serão contemplados 77,2 mil vínculos, o que representa 23% do funcionalismo ligado ao Executivo. Também será depositada a oitava parcela já corrigida do 13º salário de 2017 para todos os funcionários, assim como a indenização pelos dias de atraso dos vencimentos de julho.

Após os ajustes no fluxo financeiro adotadas ao longo da semana, a Secretaria da Fazenda reuniu em caixa um total de R$ 201,6 milhões. Para pagar os salários de até R$ 1.300 foram necessários R$ 82,1 milhões. A parcela do 13º salário representa outros R$ 118 milhões e mais R$ 1,5 milhão corresponde à indenização por conta do atraso da folha anterior. Os créditos estarão disponíveis nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (31).

Próximo pagamento

Considerando o calendário de recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e a variação dos saldos do caixa único, a Fazenda está programando quitar até 13 de setembro os salários líquidos de até R$ 7 mil. Com este valor, serão 90% dos vínculos com a folha integralizada até esta data, o que representa 308.700 matrículas. A quitação aos servidores que ganham acima deste salário líquido será efetuada de acordo com o comportamento da receita a partir desta data, afirma o governo do Estado.

A parte líquida da folha de agosto do funcionalismo fechou em R$ 1,208 bilhão, sem considerar os valores das consignações. Ao todo, o Executivo contempla mais de 341,4 mil vínculos entre ativos, inativos e pensionistas.

Planejamento contribui para estruturação do IPE Saúde

O EDP (Escritório de Desenvolvimento de Projetos) concluiu o 1º Ciclo de Planejamento Estratégico do IPE Saúde. A autarquia, que foi criada por lei neste ano e é vinculada à SMARH (Secretaria da Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos), recebeu suporte para estruturação de seus processos.

A análise do EDP teve duração de 60 dias e contribuiu para a definição da missão, visão, valores, indicadores de gestão e resultados, além do modelo de governança e desenho do mapa estratégico da instituição. As servidoras do EDP, Fernanda Tutikian e Luciane Lewis Xerxenevsky, apresentaram o trabalho ao secretário de Planejamento, Governança e Gestão do Estado, Josué Barbosa, e o diretor-presidente do IPE, João Gabbardo dos Reis.

O próximo passo é dar sequência à estruturação e tem prazo de conclusão até o fim deste ano. O novo ciclo será voltado para o planejamento tático e operacional para auxiliar o processo e operação das demandas. Outros pontos a serem trabalhados são o mapeamento de processos e a estruturação do quadro de servidores.

