O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque que deixou dois mortos e 13 feridos no Canadá

O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque que deixou dois mortos e 13 feridos em Toronto, no Canadá, na noite de domingo (22). Faisal Hussain, de 29 anos, abriu fogo em uma avenida no bairro Greektown, que é uma região movimentada e popular por seus cafés e restaurantes.

O atirador “era um soldado do Estado Islâmico e realizou o ataque em resposta aos chamados para atacar os cidadãos dos países da coalizão”, afirmou o grupo terrorista em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (25) pela agência Amaq. O Estado Islâmico não apresentou provas de vínculo com o atirador, que morreu na ação.

Um vídeo feito por uma testemunha, que circula nas redes sociais e foi divulgado pela TV canadense CBC, mostra um homem armado vestido com casaco e chapéu pretos andando apressado em uma calçada e disparando três tiros contra uma loja e um restaurante.

O atirador disparou diversas vezes contra diferentes grupos por volta das 22h (no horário local). A testemunha Jody Steinhauer estava em um restaurante no local e disse à CBC News que ouviu entre dez e 15 tiros disparados. Ela afirmou que os funcionários do estabelecimento pediram aos clientes que corressem para os fundos do restaurante. “Começamos a ouvir as pessoas gritando na frente”, afirmou.

A polícia localizou o atirador em uma rua próxima e houve troca de tiros. Faisal Hussain consegiu fugir e, mais tarde, foi encontrado morto em outro local próximo. Segundo o chefe da polícia, Mark Saunders, não está claro como ele morreu. Nenhum policial ficou ferido na ação.

Los Angeles

Uma mulher morreu depois que um jovem se entrincheirou durante horas com aproximadamente 50 reféns e trocou tiros com a polícia em um mercado perto do Centro de Los Angeles, na Califórnia (EUA), informaram as autoridades da cidade. Os fatos ocorreram no sábado (21) em Silver Lake. “Levamos o suspeito sob custódia sem incidentes”, anunciou a polícia local.

Pouco depois, o prefeito Eric Garcetti informou, em entrevista coletiva, que uma mulher tinha morrido devido aos tiros do agressor e que o suspeito tinha um ferimento no braço. As autoridades explicaram que o homem, de 28 anos, cuja identidade não foi divulgada, tinha fugido antes de carro após disparar contra sua avó e outra mulher jovem no Sul de Los Angeles.

A perseguição terminou depois que ele bateu seu veículo perto do supermercado, o que o levou a se entrincheirar no seu interior, onde nesse momento estavam cerca de 50 pessoas. A tomada de reféns se prolongou por mais de três horas, com várias trocas de tiros. Depois, finalmente, o suspeito se entregou à polícia.

Segundo a polícia, a vítima fatal foi declarada morta ainda dentro da mercearia. De acordo com informações da rede de TV CNN, ela era funcionária do estabelecimento comercial.

