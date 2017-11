O Estado quita salários de servidores com rendimento de até R$ 10 mil nesta segunda-feira

O Estado deverá quitar os salários de outubro de servidores estaduais com rendimento líquido entre R$ 6,5 mil e R$ 10 mil nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (13). Isso integraliza 97% da folha do funcionalismo vinculado ao Poder Executivo. Já a quitação do salário dos 3% restantes ocorre, no máximo, até terça-feira (14).

Nesta sexta-feira (10), a Secretaria da Fazenda efetuou dois depósitos durante o dia. Pela manhã, foram quitados os salários para os funcionários com rendimento líquido entre R$ 2 mil e R$ 4 mil. Já no início da noite, houve o crédito para quem recebe até R$ 6,5 mil, contemplando 91% do funcionalismo.

Ao quitar os salários de até R$ 10 mil líquidos, o Estado coloca em dia a folha para 99,8% do Magistério. Pelo segundo mês consecutivo, o pagamento dos salários segue uma orientação do governador José Ivo Sartori de contemplar antes os que recebem menos, atrasando os vencimentos maiores. Esse é o 23° parcelamento dentro da gestão de Sartori.

FOLHA SALARIAL DE OUTUBRO – SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

· Dia 31/10 – Até R$ 2 mil líquidos (160 mil matrículas) – R$ 228,2 milhões

· Dia 31/10 – 11ª parcela do 13º salário de 2016 (100% dos servidores) – R$ 102 milhões

· Dia 3/11 – folha integral das Fundações – R$ 25 milhões

· Dia 10/11 (manhã) – Até R$ 4 mil líquidos (257 mil matrículas) – R$ 299,5 milhões

· Dia 10/11 (início da noite) – Até R$ 6,5 mil líquidos (312 mil matrículas) – R$ 141,5 milhões

· Dia 13/11 (manhã) – Até R$ 10 mil líquidos (332 mil matrículas) – R$ 163,2 milhões

Deixe seu comentário: