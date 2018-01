O ex-assessor especial de Lula, Frei Betto, disse que falta ao PT fazer uma autocrítica e admitir os acertos e os erros em 13 anos de governo do Brasil

Frei Betto, como é conhecido o frade dominicano Carlos Alberto Libânio Christo, diz que falta ao PT fazer autocrítica e admitir acertos e erros em 13 anos de governo do Brasil. Ex-assessor especial de Luiz Inácio Lula da Silva, coordenador do Programa Fome Zero e amigo do ex-presidente, Frei Betto elogia os avanços sociais dos governos petistas mas diz que o partido não enfrenta seus equívocos.

“O PT, em 13 anos de governo federal, promoveu avanços significativos na estrutura social brasileira”, disse. Frei Betto listou os avanços: evitar o desemprego e a inflação, corrigir anualmente o salário mínimo, facilitar o acesso dos mais pobres à universidade, assegurar a soberania e a independência do País, implantar o “Luz para Todos” e o “Minha Casa, Minha Vida”.

Autor de mais de 60 livros, diz que o Partido dos Trabalhadores “cometeu equívocos e alguns de seus dirigentes se envolveram na corrupção. Jamais o partido fez autocrítica dos erros cometidos nem expulsou nenhum deles, exceto Palocci [o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci Filho] e Delcídio [o ex-ministro das Minas e Energia e ex-senador Delcídio do Amaral Gomez], que se auto-expulsaram”.

Ele discorda que a carreira política do ex-presidente tenha sido sepultada com o resultado do julgamento da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, na quarta-feira. Lula foi condenado por três votos a zero a 12 anos e 1 mês de prisão.

“Pelo contrário, se fortaleceu. Sem que houvesse provas convincentes das acusações que lhe foram feitas, ele foi vitimizado pela Lava-Jato”. Com Lula fora da disputa, é provável, que o PT escolha o ex-governador da Bahia e ex-ministro da Casa Civil Jacques Wagner como nome substituto.

Frei Betto – que lembra não ser militante partidário nem nunca ter se filiado ao PT ou a qualquer partido -, diz preferir o ex-ministro e ex-governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro ou o também ex-governador do Rio Grande do Sul Olívio Dutra a Wagner.

“Espero, contudo, que Lula possa ser candidato”, reforça. Na hipótese de o ex-presidente, que é líder das pesquisas, sair candidato e vencer, Frei Betto acredita que a governabilidade contando com o apoio do Congresso, como no passado, será difícil.

“Acredito que nas eleições deste ano teremos um Congresso renovado mas majoritariamente conservador”. A rota mais exitosa seria “assegurar a governabilidade pelos apoio dos movimentos sociais, como fez Evo Morales em seu primeiro mandato”. Mas para isso, segue, “é preciso coragem e fidelidade aos documentos originários do PT, cujos três princípios emblemáticos são ser o partido da ética, ser o partido da organização da classe trabalhadora e ser o partido das reformas estruturais.”

Ele considera “injusto” o julgamento do ex-presidente Lula. “Tenho repetido que a Lava-Jato foi ágil com Lula enquanto é leniente com políticos que descarada e comprovadamente, inclusive com gravações, fotos e filmagens, permanecem livres e impunes. A começar do presidente Temer.” Em sua análise, o PT não se enfraquece diante do resultado do julgamento. “Tamanha a divisão partidária e os múltiplos interesses corporativos, acho que o PT ainda sai fortalecido.”

