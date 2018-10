O ex-astronauta Marcos Pontes disse que a sua indicação como ministro da Ciência e Tecnologia no governo de Bolsonaro só depende de um anúncio oficial

No dia seguinte à eleição de Jair Bolsonaro (PSL) para a Presidência, o ex-astronauta Marcos Pontes já trata sua nomeação ao ministério de Ciência e Tecnologia como uma certeza. Em sua página no Facebook, ele disse que está muito feliz de ter a oportunidade de participar do próximo governo e que agora “só falta o anúncio oficial” de sua indicação.

A gravação foi feita depois que ele deixou a casa do presidente eleito, no Rio de Janeiro. “Tem falado sempre no meu nome mais ou menos como Posto Ipiranga de Ciência e Tecnologia e agora só falta o anúncio oficial, realmente, da minha indicação pra ministro de Ciência e Tecnologia”, disse o ex-astronauta, emendando que Bauru nunca teve um conterrâneo comandando a Pasta e que será “muito especial” para a região e o País.

“Estou muito feliz de ter participado não só da campanha, mas de ter a oportunidade de participar não só desse novo governo, em uma área que tem sido minha vida por 41 anos”, completou no vídeo de um minuto e meio. Primeiro brasileiro a ir para o espaço, Pontes se engajou na campanha de Bolsonaro neste ano e já foi citado para assumir a Pasta, mas sem nenhuma confirmação ainda.

Nesta semana, começa a transição do governo de Michel Temer para a gestão Bolsonaro, que começa em 1º de janeiro de 2019. O deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), cotado para a Casa Civil, será o responsável pela transição.

Plano

Em sua fala, o ex-astronauta bauruense disse que “há muitas coisas a fazer” e que irá priorizar a educação, pois é essencial para formar cidadãos qualificados.

“Como sempre digo, educação para formar cidadãos qualificados; ciência, para desenvolver ideias e soluções específicas para o Brasil; tecnologia, para transformar essas ideias em inovações, que vão se transformar em novos produtos. Estes vão se transformar em novas empresas, que vão gerar novos empregos. Esse ciclo virtuoso é o que a gente quer criar aqui no Brasil”, destacou.

Carreira

Marcos Pontes ficou conhecido no Brasil e no mundo como o primeiro e único astronauta na história do Brasil. Durante quatro décadas de carreira, Pontes foi aviador, piloto de caça e seguiu carreira militar, chegando ao posto de tenente-coronel.

Às 23h30min do dia 29 de março de 2006 (durante o último ano do primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva), Pontes entrou para a história como o primeiro brasileiro a voar para o espaço.

Acompanhado do russo Pavel Vinogradov e do norte-americano Jeffrey Williams, Marcos Pontes decolou da base de Baikonur, no Cazaquistão, a bordo da nave russa Soyuz-TMA 8, com destino à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

Atualmente, Pontes atua como embaixador da Boa Vontade na ONU (Organização das Nações Unidas), dá palestras e trabalha na Nasa, a agência espacial norte-americana.

