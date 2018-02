O ex-bilionário Eike Batista dá dicas de empreendedorismo nas redes sociais

Eike Batista virou uma espécie de coach de empreendedorismo. O empresário, preso há pouco mais de um ano em Bangu e agora sob o regime de recolhimento noturno (ele pode sair para trabalhar, não usa tornozeleira eletrônica e não pode sair aos fins de semana e feriados), lançou há um mês seu canal no Youtube, abriu dois perfis, um no Instagram e outro no Facebook, e vem dando dicas para seus seguidores sobre mercado e afins.

O retorno, como se nota, tem sido positivo no quesito empatia. Mas é curioso como muitos fãs — sim, o ex-bilionário tem milhares — querem de Eike uma mãozinha. Não é raro alguém pedir um emprego, uma indicação, um investimento ou até mesmo oferecer a ele o “negócio do século”.

Eike tem batido ponto em seu escritório no Flamengo, postado fotos de reuniões com parceiros e funcionários além de frases enigmáticas do tipo “Um novo projeto está chegando…” acompanhadas de hashtags como #imback, em bom português, #estoudevolta.

Além do esquemão de autoajuda nos vídeos que grava semanalmente sob o título “Você sabia” (o último foi sobre nanotecnologia), Eike vem revisitando sua história através de fotos. Agora oficialmente careca, o empresário aparece correndo maratonas, em cima de sua mesa de trabalho quando era o homem mais rico do Brasil, e numa outra, supercabeludo. Registros de uma trajetória vencedora, não fosse por uma Lava-Jato no caminho.

Filhos esbanjam

Cerca de um ano após a prisão de Eike Batista, acusado de pagar R$ 16 milhões de propina a Sérgio Cabral, os filhos Thor e Olin Batista seguem esbanjando o que sobrou da fortuna do empresário, hoje cumprindo pena em casa. O réveillon e o recesso de dois dos três filhos de Eike foram fora do Rio, em viagens caras como de costume.

Olin viajou com a namorada, Cassiane Chiniski, para Campos do Jordão. Os dois se hospedaram no Botanique Hotel Spa, cujas diárias para casal durante as festas de ano novo custam quase R$ 3 mil. Olin evitou aparecer nas fotos que Cassiane postou em seu perfil no Instagram marcando o local.

Precavida, Lunara Campos, namorada de Thor Batista, postou todo o recesso de fim de ano nas Ilhas Maldivas sem marcar o lugar ou o hotel em que os dois se hospedaram. Só a passagem para este local, chamado de paraíso pela modelo, custa aproximadamente R$ 10 mil, sem contar as diárias e alimentação.

Os hotéis cinco estrelas começam suas diárias em R$ 2 mil. Thor e Lunara chegaram às ilhas no dia 30 de dezembro e continuam por lá. Assim como Olin e Cassiane, na serra paulista. Os filhos de Eike Batista não aparecem nas fotos das namoradas.

Desde que o pai foi preso, Thor assumiu o que restou do império Batista e preside o grupo. Olin continua em seu trabalho como DJ de música eletrônica.

