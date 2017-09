O ex-cantor Gilberto Stone Braga lança o seu primeiro livro

Um dos mais queridos personagens da era de ouro dos bailes de Porto Alegre, o ex-cantor Gilberto Stone Braga, 79 anos, está lançando o seu primeiro livro, A Melodia dos Iguais. A publicação, editada em esquema independente pelo jornalista Marcello Campos para o selo Arvoredo Books, apresenta uma seleção de contos, crônicas e poesias do autor.

O lançamento está marcado para o dia 16 de setembro (sábado), às 16h, na Biblioteca Pública Josué Guimarães do Centro Municipal de Cultura (avenida Erico Verissimo 307, quase esquina com Ipiranga – estacionamento gratuito no local).

Trajetória

Gilberto iniciou a sua carreira artística em 1958, na capital gaúcha, como cantor dos grupos Moulin Rouge e Mocambo (autodenominado “Baldaufinhos”, em alusão ao famoso grupo Conjunto Melódico Norberto Baldauf, fonte de inspiração para dezenas de músicos gaúchos da época).

No ano seguinte, ele venceu na Rádio Gaúcha a etapa regional do concurso “A Voz de Ouro”, que o levou a São Paulo para representar o Rio Grande do Sul na finalíssima. Em 1963, foi a vez de lançar um disco com duas músicas pela gravadora Continental e, três anos depois, apresentou-se no programa “A Grande Chance”, comandado por Flávio Cavalcante na TV Tupi do Rio de Janeiro.

A sua produção textual, inspirada na obra de nomes como Mario Quintana e Vinicius de Moraes, foi despertada nos bons tempos de boemia, quando escrevia poemas em guardanapos de papel que presenteava aos amigos nas noites da cidade. Nos anos 2000, já aposentado do funcionalismo estadual, começou a publicar poesias, contos e crônicas em sites na internet, material que ressurge agora em forma de livro.