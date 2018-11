O ex-casal de atores Angelina Jolie e Brad Pitt se prepara para confronto na Justiça

Está marcado para 4 de dezembro o início da batalha judicial entre Angelina Jolie e Brad Pitt. O julgamento vai decidir sobre a guarda dos seis filhos e sobre a divisão da casa onde eles moravam.

Com relação às crianças, Angelina quer ter a custódia integral, enquanto Pitt quer a guarda compartilhada. Os dois estavam negociando a respeito de uma custódia interina, mas as conversas não avançaram e o caso será decidido por um juiz.

Eles são pais de Maddox, 17 anos; Pax, 14; Zahara, 13; Shiloh, 12; e dos gêmeos Know e Vivienne, 10.

O magistrado também vai decidir sobre o destino de uma residência que os dois dividiram, já que eles não fizeram acordo judicial.

Angelina e Pitt foram casados entre 2014 e 2016. Eles se conheceram em 2005, durante as gravações do filme “Sr. & Sra. Smith”.

A separação não foi amigável. Em agosto, Angelina chegou a acusar o ex-marido de não pagar pensão para os filhos, o que foi negado pelo ator.

Filho mais velho se prepara para entrar na faculdade

Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt, Maddox já está se preparando para entrar na faculdade. E como puxou a mãe no que diz respeito a não fincar raízes em lugar nenhum do mundo, o jovem de 17 anos escolheu cursar o ensino superior em Seul, a capital da Coreia do Sul. A cidade é conhecida por ter as melhores universidades da Ásia, e algumas foram visitadas recentemente por ele e pela atriz.

Bastante reservado, é provável que o herdeiro do ex-casal número um de Hollywood também tenha optado por estudar lá para evitar os paparazzi, já que as leis sul-coreanas de proteção à intimidade das pessoas são bastante rígidas.

Nascido no Camboja e adotado por Angie em 2002 (Pitt aceitou se tornar pai dele no papel quatro anos depois), Maddox sonha em fazer carreira na diplomacia e inclusive mostrou seus talentos recentemente: ele tem sido peça-chave nas negociações entre seus pais para encerrar o processo de divórcio deles, que se estende na justiça americana há mais de dois anos.

Magreza extrema preocupa

Os mais próximos de Angelina Jolie andam preocupadíssimos com sua saúde. O motivo? A atriz andou perdendo bastante peso nas últimas semanas e agora afirmam que ela está com meros 33 quilos distribuídos em seu 1,69 m de altura. A enxugada na silhueta dela, é claro, tem a ver com todo o estresse causado pelo processo de divórcio de Brad Pitt, que se estende na justiça desde setembro de 2016. Os dois ainda não se entenderam no que diz respeito à guarda dos seis filhos que tiveram ou adotaram juntos e que no momento vivem com a mãe.

Além disso, Angie também tem se virado para cuidar dos herdeiros e encarar ao mesmo tempo jornadas de trabalho de até 16 horas por dia. No momento, ela grava cenas das fantasias “The One and Only Ivan” e “Come Away”, das quais também é produtora-executiva. Até pouco tempo atrás, a ativista pelos refugiados nas horas vagas ainda trabalhava nos sets de “Maleficent II”, mas as filmagens da continuação do longa foram encerradas no fim de agosto.

Jolie sempre foi magérrima, e ao longo da vida recorreu a várias dietas malucas. Uma das mais conhecidas e polêmicas que ela tentou é a dos “grãos milenares”, que consiste basicamente na ingestão de uma mistura feita com quinoa, painço, sementes de chia, espelta e trigo-sarraceno – e nada mais. Ela também teve que lidar com crises de anorexia em diferentes momentos.

