O ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa será testemunha de acusação em um processo que investiga o senador e ex-presidente Fernando Collor

O ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e delator da Operação Lava-Jato será ouvido no início de agosto como testemunha de acusação em ação que investiga o senador e ex-presidente da República Fernando Collor de Melo (PTC-AL) pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e comando de organização criminosa.

Costa foi indicado pelo MPF (Ministério Público Federal) para ser ouvido no caso. Inicialmente, ele iria depor de forma presencial, mas ficou decidido que a oitiva será realizada por meio de videoconferência, na 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Collor (que governou o País de 1990 a 1992, quando foi afastado do cargo por um processo de impeachment) é suspeito de pedir e receber mais de R$ 30 milhões, no período de 2010 e 2014, em três negócios envolvendo a empresa BR Distribuidora, que tinha dois diretores indicados pelo senador na época em que os crimes teriam sido cometidos.

O senador nega que tenha cometido qualquer irregularidade. Além de Collor, são investigados Pedro Paulo Bergamashi, considerado operador do senador, e Luís Pereira Duarte, apontado como recebedor de propina para Collor.

Negativa

Os advogados do executivo encaminharam documento à Justiça na semana passada pedindo que outro depoimento, no qual ele é testemunha de defesa de executivos de um grupo de engenharia, também acontecesse via videoconferência, por causa da “grave dificuldade econômica em que toda a família se encontra”.

Os advogados alegaram que o deslocamento do ex-diretor da Petrobras até Curitiba (PR) para o depoimento geraria “um grande dispêndio em virtude dos altos valores das passagens aéreas”. Ainda de acordo com os defensores, o delator da Operação Lava-Jato atualmente não tem condições de arcar com essas despesas de transporte e de hotel por duas noites.

Em decisão expedida nessa segunda-feira, entretanto, o juiz federal Sérgio Moro não aceitou o pedido e remarcou o depoimento que Costa daria como testemunha de acusação no dia 9 de agosto, em uma ação que investiga crimes relacionados ao contrato de construção da casa de força da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco.

Moro remarcou “excepcionalmente” o depoimento para 7 de agosto. Essa é a mesma data em que Costa tem a audiência marcada presencialmente para prestar informações na ação penal que apura o esquema de corrupção envolvendo a Petroquisa, braço da Petrobras, e a realização de obras do Complexo Petroquímico Suape, em Pernambuco.

