O ex-governador do Rio Anthony Garotinho detalhou as agressões que disse ter sofrido na cadeia e afirmou que está disposto a fazer um retrato falado

O homem que o ex-governador Anthony Garotinho disse que entrou em sua cela na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, antes de agredi-lo, teria feito graves ameaças e ele, segundo relatou o ex-governador em depoimento na 21ª DP (Bonsucesso), obtido com exclusividade pela GloboNews.

“Você gosta muito de falar, não é? Eu só não vou te matar para não sujar para o pessoal aqui do lado”, teria dito o homem, apontando para a direção da galeria onde estão os presos da Lava-Jato, segundo o ex-governador.

Ainda de acordo com Garotinho, as agressões teriam ocorrido por volta de 1h30min, quando ele estava sozinho na cela e no andar. Um homem de cerca de 1,70 metro entrou na cela com um taco de beisebol e o agrediu. O homem também estaria com uma pistola. Garotinho disse que está disposto a fazer um retrato falado do agressor.

No final do depoimento, o ex-governador diz que teve uma reunião antes de ser preso com o promotor Claudio Calo e que fez várias denúncias sobre diversos órgãos da administração estadual e entregou documentos a respeito de tais denúncias. Questionado pelo promotor se saberia algo sobre a Seap, Garotinho disse que sim e que ficou de marcar uma reunião também com o advogado dele, Carlos Azeredo.

Segundo agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o ex-governador se autolesionou, ou seja, ele teria se machucado intencionalmente. Imagens de câmeras de segurança, obtidas com exclusividade pelo RJTV, mostram que ninguém entrou na cela em que ele estava, e que o ex-secretário de Saúde Sérgio Côrtes, preso na Lava-Jato, foi chamado para prestar socorro.

Na segunda (27), o diretor da cadeia pública José Frederico Marques e pelo menos mais quatro agentes que estavam no plantão na madrugada de sexta-feira vão prestar depoimento na 21ª DP sobre a suposta ameaça ao ex-governador.

Deixe seu comentário: