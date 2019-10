O ex-governador do Rio Sérgio Cabral é condenado de novo e pena chega a 267 anos de prisão

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB) foi condenado a mais 33 anos, 3 meses e 13 dias de prisão. É a 12ª condenação dele na Operação Lava-Jato. Somadas, as penas chegam a 267 anos.

Esta denúncia trata de recebimento de propina da Odebrecht, no valor de US$ 3 milhões. A acusação diz que Cabral recebeu o valor através de uma empresa de fachada no exterior, em troca de benefícios à empreiteira nas obras realizadas pelo poder público. Em nota, o ex-governador informou que vai recorrer e que vai manter a “postura de auxiliar as autoridades”.

Nesta ação penal, segundo o advogado Márcio Del’ambert, Cabral não chegou a ser reinterrogado e ainda era atendido por outro advogado. Até então, ele não havia confessado o recebimento de propina.

Versão “fantasiosa”

Na sentença condenatória, o juiz Marcelo Bretas assinala que a versão de Cabral era “fantasiosa” por dizer que os valores recebidos eram para caixa dois.

“A defesa desse acusado apresenta a fantasiosa tese de que os milhões de reais que recolhia, através de outros membros da organização criminosa montada, seriam apenas ‘doações de campanha’, e não propinas decorrentes de acordos espúrios firmados entre um governador de estado corrupto e empresas interessadas em contratar com o governo estadual”, escreve.

No processo, foram condenados também o ex-secretário Wilson Carlos (18 anos e 4 meses) e Sérgio Castro de Oliveira, o Serjão, apontado como seu operador financeiro (7 anos e 6 meses de reclusão).

