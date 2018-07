O ex-jogador Maradona se ofereceu para treinar de graça a seleção da Argentina

O ídolo do futebol argentino Diego Maradona se ofereceu para treinar de graça a seleção do país, oito anos após sua última tentativa ter acabado em fracasso no Mundial realizado na África do Sul.

Maradona, que acompanhou os jogos da Argentina no Mundial da Rússia até a derrota por 4 x 3 para a França nas oitavas de final, foi perguntado se gostaria de ter uma outra oportunidade no cargo — apesar de o atual técnico, Jorge Sampaoli, ter contrato até 2022.

“Sim, e eu trabalharia de graça”, disse Maradona a uma emissora de TV venezuelana. “Eu não pediria nada em troca”.

O ex-jogador do Boca Juniors e do Napoli treinou a Argentina no Mundial de 2010, em que sua equipe foi goleada por 4 x 0 pela Alemanha nas quartas de final.

Desde então, o craque que levou os argentinos ao bicampeonato mundial em 1986 só treinou dois clubes dos Emirados Árabes Unidos.

Maradona é uma das figuras mais polêmicas do mundo do futebol, e ocupou as manchetes na Rússia por seu comportamento passional durante os jogos da Argentina.

Maradona foi responsável por algumas das imagens mais marcantes do Mundial, comemorando vitórias com poses marcantes, mostrando os dedos médios para torcedores e até recebendo ajuda médica no camarote após sofrer uma queda de pressão.

“As pessoas acham que eu estou feliz, mas meu coração está pesado”, disse Maradona sobre a eliminação argentina. “Me sinto realmente triste por ver tudo que foi construído com tanto esforço ser destruído tão facilmente”.

Camisa da Colômbia

Com a eliminação da Argentina, nas oitavas de final, o ex-jogador resolveu canalizar a sua torcida na Colômbia. Antes do duelo dos colombianos contra a Inglaterra, na tarde desta terça-feira, o ex-craque vestiu o uniforme da equipe e fez um vídeo para divulgar nas redes sociais.

“Vamos com toda a Colômbia” foi o grito de sorte dado por Maradona ao time liderado por Falcao García e James Rodríguez. Vale lembrar que o ex-jogador foi o responsável pela famosa “La mano de Díos”, que deu o título mundial da Argentina em 1986, justamente em cima da Inglaterra.

Neymar

Passada a eliminação da Argentina, Maradona vê a seleção brasileira como principal favorita ao título do Mundial. Em seu programa, “De la mano del Diez”, o maior ídolo do futebol argentino disse que o estilo de jogo do time comandado por Tite o agrada muito. Ele destacou a boa atuação na vitória por 2 a 0 sobre o México, nas oitavas de final.

“Vi uma equipe muito sólida, a caminho do título. O Tite me agrada muito. O México quis jogar como fez contra a Alemanha, colocando tudo. Não se pode pedir mais do que isso ao México.”

Maradona comentou também o lance em que Neymar foi pisado pelo mexicano Layún. De camisa 10 para camisa 10, Don Diego mandou uma mensagem para o atleta brasileiro.

“O Neymar tem que se decidir: ou nos faz chorar ou nos faz rir. Porque o pisão do mexicano (Layún) era para chorar, mas ao vê-lo correr depois foi pra rir. Que história é essa? Ou é amarelo para o mexicano ou amarelo pela simulação do Neymar.”

