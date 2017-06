O ex-ministro Antonio Palocci Ã© condenado a 12 anos de prisÃ£o pelos crimes de corrupÃ§Ã£o e lavagem de dinheiro na OperaÃ§Ã£o Lava-Jato

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava-Jato na primeira instância, condenou nesta segunda-feira (26) o ex-ministro Antonio Palocci a 12 anos e dois meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O petista foi preso na 35ª fase da operação, batizada de Omertà e deflagrada no dia 26 de setembro de 2016. Atualmente, ele está detido no Paraná.

Branislav Kontic, ex-assessor de Palocci, foi absolvido dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro por falta de prova suficiente de autoria ou participação, de acordo com o juiz. O ex-executivo da Odebrecht Rogério Santos de Araújo também foi absolvido pela mesma razão. Ele respondia por corrupção.

O processo

Além de Palocci, outros 13 eram réus nesta ação penal. Eles respondiam por crimes como corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O processo apurava se Palocci recebeu propina para atuar em favor do Grupo Odebrecht, entre 2006 e 2013, interferindo em decisões tomadas pelo governo federal.

Palocci é acusado de intermediar propinas pagas pela Odebrecht ao PT. Ex-executivos da empreiteira afirmaram que o codinome Italiano, que aparece em uma planilha ao lado de valores, fazia referência a Palocci. Ele nega ser o Italiano.

Alegações finais

Nas alegações finais, a defesa de Palocci apontou inconsistências nas delações de ex-executivos da Odebrecht e pediu a absolvição do ex-ministro. Já o MPF (Ministério Público Federal) reforçou o pedido de condenação de Palocci e dos outros réus.

Marcelo Odebrecht

Como Marcelo Odebrecht fechou acordo de delação premiada com o MPF, o juiz Sérgio Moro estabeleceu que a pena será cumprida em regime inicial fechado de dois anos e seis meses de reclusão contados da data de sua prisão preventiva, 19 de junho de 2015.

A partir de então, cumprirá mais dois anos e seis meses no denominado regime fechado diferenciado, com recolhimento domiciliar integral e tornozeleira eletrônica. Terminado esse período, deverá cumprir mais dois anos e seis meses no regime semiaberto diferenciado, com recolhimento domiciliar noturno, finais de semana e feriados, com prestação de serviços à comunidade por 22 horas mensais durante o cumprimento da pena.