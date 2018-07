O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles encara a eleição presidencial como a sua última chance de ser presidente da República e gasta sua fortuna para sair do 1% na pesquisa Ibope

Henrique Meirelles ainda ocupava o gabinete principal do Ministério da Fazenda quando, em meados de março, escutou um conselho que o fez reagir: “Isso já passou, ou vou ser presidente ou não vou entrar nesta disputa”.

Um dos quase 20 interlocutores que ouviu antes de decidir concorrer à sucessão de Michel Temer recomendou que ele pleiteasse uma vaga mais simples, no Senado. Recebeu a negativa pronta.

A dúvida não era o cargo, mas se valeria a pena investir toda sua energia — e parte de sua fortuna pessoal — em uma campanha presidencial nebulosa, esgarçada na radicalização entre direita e esquerda no País.

Eva, mulher de Meirelles, foi fundamental para dizer que sim. E, a partir dali — era início de abril —, ele passou a encarar o que diz ser sua última oportunidade política: aos 72 anos, tornou-se pré-candidato do MDB ao Planalto e tem investido alto para tentar tirar sua campanha do imobilismo.

Empacado há meses com 1% das intenções de voto, segundo as pesquisas do Datafolha, o ex-ministro da Fazenda montou uma equipe robusta.

Seu time tem dois marqueteiros, um analista de pesquisas, dois assessores de — imprensa um terceiro que atua somente sob demanda —, um coordenador de agenda, um de programa de governo e até uma fonoaudióloga, para melhorar sua criticada dicção.

Segundo aliados, os gastos com a pré-campanha chegam a cerca de R$ 250 mil por mês, pagos com recursos próprios.

Quando viaja pelo País — Meirelles tem ido a diretório estaduais do MDB para tentar vencer resistências internas a seu nome —, vai de jatinho fretado e leva pelo menos dois assessores por trecho, com diárias e alimentação no orçamento.

Auxiliares de Meirelles afirmam que, a partir de agosto, quando a disputa começa oficialmente, com horário eleitoral na TV, ele deve gastar “uma fração” dos R$ 70 milhões permitidos para o primeiro turno das eleições presidenciais. Esse é o teto fixado pela Justiça Eleitoral para gastos nas campanhas à Presidência.

Ser um candidato muito rico é um de seus principais trunfos para convencer o MDB de que é o nome ideal do partido para a sucessão de Temer.

Somente em 2016, por exemplo, quando ainda não era ministro do governo, Meirelles faturou mais de R$ 200 milhões com consultorias.

Para seu time de comunicação, o ex-ministro contratou Chico Mendez, responsável pela campanha de Fernando Pimentel (PT) ao governo de Minas em 2014, e de Henrique Capriles, opositor a Nicolás Maduro na Venezuela na disputa de 2012.

Recentemente, juntou-se à equipe Paulo Vasconcelos, marqueteiro de Aécio Neves (PSDB) em 2014.

Renato Meirelles, da consultoria Locomotiva Pesquisa e Estratégia, foi chamado para analisar pesquisas, uma obsessão do pré-candidato.

Antes de decidir concorrer em outubro, ele encomendou pelo menos seis levantamentos qualitativos, que modularam seu discurso de nome “acima dos partidos” e “resolvedor de crise”.

O problema é que, mesmo assim, sua campanha não decolou. Atrelado à imagem de Temer, o presidente mais impopular da história — com 82% de reprovação, segundo o Datafolha —, e com os números da economia ainda patinando, o ex-ministro precisou dobrar a aposta.

A contratação de Vasconcelos marcou uma mudança no tom de sua campanha, agora mais agressiva, com ataques diretos aos adversários mais bem colocados que Meirelles nas pesquisas: Jair Bolsonaro (PSL) e Ciro Gomes (PDT).

Na quinta-feira (28), ele deu início à ofensiva com a divulgação, em suas redes sociais, de vídeo em que atacava Ciro e explorava declarações de Bolsonaro contra as mulheres.

No filme, Bolsonaro aparece em uma cena de 2013 em que xinga a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) de “vagabunda”. Em seguida, outra imagem vem à tona, em que ele chama uma jornalista de “analfabeta” e “idiota”.

Contra Ciro, considerado um político de personalidade explosiva, foi incluída uma cena em que o ex-ministro é mostrado gritando que “Lula é um merda”. Na voz de um locutor, Meirelles é vendido como o homem do diálogo, da calma e da experiência.

A aposta do ex-ministro é no horário eleitoral, a partir de 15 de agosto, o que justificaria a contratação de uma equipe experiente e robusta.

Com 86 segundos no rádio e na TV, ele acredita que poderá finalmente crescer nas pesquisas. Deve citar Temer pouco (ou quase nada) e investir na imagem de Lula.

