O ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, diz que “com a modernização trabalhista o empregador perdeu o medo de contratar”.

O deputado federal Ronaldo Nogueira, ex-ministro do Trabalho e idealizador da Nova Lei Trabalhista, nº 13.467/2017, vem afirmando pelo País afora a importância do diálogo com trabalhadores e empreendedores, fator fundamental para a aprovação e entrada em vigor das mudanças implantadas junto ao setor. “Rodamos o país inteiro, conversando com todos, para que pudéssemos elaborar uma lei que atendesse a todos e, principalmente, que criasse condições de ampliar investimentos e gerar mais empregos”, afirmou. “Com a modernização trabalhista o empregador perdeu o medo de contratar”, reitera.

Depois de chegar a perder em média 100 mil empregos por mês a partir de 2014, o Brasil deu a volta por cima e hoje gera em torno de 100 mil novas vagas a cada 30 dias, tendo alcançado no

acumulado do CAGED neste ano mais de meio milhão de vagas. “A entrada em vigor da Nova Lei Trabalhista tornou o país no melhor ambiente de negócios da América Latina e no segundo melhor do mundo”, destaca o deputado.

Nogueira participa desde a metade de junho no RS das Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho, uma série de eventos que se propõe a debater a modernização da legislação trabalhista de forma técnica e sem ideologia.Ao todo, serão 15 edições no Rio Grande do Sul. Os primeiros eventos do Estado foram realizados em Caxias do Sul, Lajeado e Santa Maria, e todos eles contaram com lotação total. Em Carazinho foram mais de 200 pessoas presentes. Nogueira vem apresentando em cada encontro as mudanças e alterações das leis trabalhistas, desmistificando a reforma e tirando dúvidas dos participantes, integrantes das comunidades empresariais e lideranças locais, ávidos por esclarecimentos que possam tornar claras as alterações e regras que passaram a vigorar desde então no cenário que congrega empregados x empregadores.

A caravana chegará em Porto Alegre nesta sexta-feira (13), justamente, no dia em que se comemora 1 ano da assinatura da Nova Lei Trabalhista, marcada por um grande evento no Hotel Sheraton. Será a partir das 12h e contará com a presença do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca, e do ministro do TST Aloysio Corrêa da Veiga. Também prestigiam a jornada os presidentes Luiz Carlos Bohn, da Fecomércio; Gedeão Silveira Pereira, da Farsul; Gilberto PorcelloPetry, da Fiergs; e Renê Ferreira de Oliveira, da ADCE Porto Alegre (Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas).

O deputado Ronaldo Nogueira, faz um balanço positivo dos eventos e destaca ainda: “É necessário avançarmos nas reformas para melhorar a vida dos trabalhadores. O Brasil vai gerar, em 2018, mais de um milhão de empregos formais”. (Clarisse Ledur)

