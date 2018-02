O ex-piloto da Fórmula 1 Rubens Barrichello foi internado com um problema em uma veia da cabeça

O ex-piloto de Fórmula 1, Rubens Barrichello, passou por um susto no fim de semana. Ele sentiu fortes dores de cabeça no último sábado (27) e acabou sendo encaminhado para um hospital na Flórida, de onde já recebeu alta. Após exames, Rubinho foi diagnosticado com um problema em uma veia. O brasileiro utilizou suas redes sociais para falar sobre o ocorrido.

Sobre a doença, Rubinho não deu detalhes a respeito, mas disse já se sentir bem. Nas redes sociais, publicou um vídeo ainda hospitalizado.

Rubens Barrichello marcou época na Fórmula 1 a se tornar o primeiro piloto da categoria a disputar 19 temporadas consecutivas na principal categoria do automobilismo.

Rubinho disputou 326 Grandes Prêmios na Fórmula 1 entre 1993 e 2011, venceu 11 corridas e foi vice-campeão mundial em 2002 e 2004. Atualmente com 45 anos de idade, o piloto compete na Stock Car, onde está regularmente desde 2013. A primeira corrida da categoria em 2018 será no dia 10 de março, em Interlagos (São Paulo).

“Muita gente preocupada, me mandando mensagem, então resolvi falar. No sábado, acordei, fui tomar um banho, uma dor de cabeça enorme. Graças a Deus, a Silvana estava por lá. Ela ligou para um amigo nosso, médico. Logo eu estava no hospital”, disse.

“Eu tive um problema em uma ‘veiazinha’, mas eu estou ótimo, já estou praticamente liberado. Estou ainda fazendo alguns check-ups, é uma coisa natural de hospital”, completou, indo além.

“Queria agradecer vocês pelas mensagens, pela preocupação, agradecer ao papai do céu que gosta tanto de mim. Agradecer pela vida, por tudo que acontece. Essas dificuldades acontecem realmente para o nosso aprendizado e para a nossa evolução”, acrescentou.

