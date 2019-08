O ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello colocou sua mansão à venda por 22 milhões de reais

A mansão do piloto Rubens Barrichello, de 47 anos, localizada em um condomínio de luxo na cidade de Bragança Paulista (a 85 km de São Paulo), está à venda por R$ 22 milhões. O imóvel, projetado pelo arquiteto João Armentano, tem área construída de 1.600 metros quadrados e oito suítes.

Segundo anúncio divulgado no site Imovelweb, a casa tem custo mensal de manutenção de R$ 13.940. Só o valor do condomínio é de R$ 10,4 mil. Além disso, há ainda o IPTU (R$ 2.140 por mês), e uma taxa do Clube Hípico, no valor de R$ 1.400 por mês.

Ainda de acordo com a descrição do site, o imóvel tem hall de entrada com pé direito duplo, sala de estar com dois ambientes, sala de jantar, sala íntima com TV, home theater e lavabo. Há também piscina, jacuzzi, sauna, salão de jogos, quadra de tênis, mini campo de futebol gramado, uma residência para caseiros e playground.

Nas fotos divulgadas, é possível ver miniaturas de carros de Fórmula 1 e macacões de corrida usados pelo piloto.

Separação

O piloto Rubens Barrichello e Silvana Giaffone Barrichello colocaram um fim na união após 22 anos de casados. Juntos, tiveram Eduardo e Fernando Barrichello. À Folha de S.Paulo, a assessoria de imprensa do piloto disse, em junho, que a separação acontece por uma “divergência de ideias”.

Os dois seguem morando na Flórida, nos Estados Unidos. Rubens não tem planos, ao menos por enquanto, de voltar para o Brasil. Segundo sua assessoria, ele não engatou nenhum novo romance.

O piloto e Silvana se casaram em fevereiro de 1997 na igreja Nossa Senhora do Brasil, na região dos Jardins (Zona Oeste de São Paulo). O local da cerimônia era um antigo sonho da noiva.

Barrichello e Silvana se conheceram nas pistas de corrida. Ela é prima de Zeca e Affonsinho Giaffone, que competiam no automobilismo norte-americano.

À época, Barrichello, na equipe Stewart, disse acreditar que o casamento influenciaria sua carreira: “O casamento vai me dar mais estabilidade e mais força. Serão duas cabeças pensando”.

Atualmente, Barrichello pilota na Stock Car. Ainda em junho, ele disputou a Sprint Race, nos Estados Unidos, ao lado de um dos filhos, Eduardo. Por conta deles, aliás, ele diz que continuará morando em Orlando. “Vou morar em outra casa, mas, por enquanto, pelo menos até o fim do ano que vem seguirei em Orlando”, declarou.

