O ex-poderoso chefão da máfia siciliana Toto Riina morreu em consequência de um câncer

Também foi um dos cérebros dos atentados que deixaram 10 mortos em Roma, Milão e Florença em 1993. “Que Deus o perdoe, porque nós não faremos isto”, afirmou uma associação de vítimas do atentado em Florença, segundo o jornal “Fatto Quotidiano”.

Tradição de família

Toto Riina era casado desde 1974 com Antonietta Bagarella, professora de uma grande família mafiosa. Ela teria continuado a mandar no império criminal construído pelo marido mesmo após a prisão dele em janeiro de 1993, segundo os investigadores. O casal teve quatro filhos – e dois deles seguiram os passos do pai.

Giuseppe Salvatore, nascido em 1977, foi condenado a oito anos e 10 meses de prisão por associação mafiosa em 2009. Giovanni, nascido em 1976, cumpre pena de prisão perpétua por assassinato. Cosa Nostra mais discreta

“Com a estratégia de massacres sangrentos na Sicília e na Itália (…) ele (Toto Riina) tornou visível a máfia, com centenas de assassinatos, primeiro com kalashnikov e depois com bombas” explica Attilio Bolzoni, analista do jornal “La Repubblica”.

A Cosa Nostra, nos últimos anos, teria se tornado mais discreta. “Não acontecem mais assassinatos ou acontecem poucos”, afirmou recentemente à AFP Ambrogio Cartosio, um promotor que trabalhou por mais de 20 anos no departamento especial de combate à máfia.