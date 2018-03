O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha afirmou que a sua prisão foi uma tentativa do juiz Sérgio Moro de “alavancar sua popularidade”

Segundo a Justiça, Cunha alegou que não teria como pagar as despesas judiciais do processo por estar preso e com seus bens bloqueados pela Justiça Federal. Para garantir o pagamento, a 52ª Vara Cível expediu o mandado de penhora.

386 anos

O Ministério Público Federal no Distrito Federal pediu, em janeiro, a condenação dos ex-deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) em alegações finais apresentadas à Justiça Federal na ação penal derivada da operação Sépsis, que investiga desvios no Fundo de Investimentos do FGTS (FI-FGTS), administrado pela Caixa Econômica Federal. Os dois políticos estão presos e são investigados em várias frentes.