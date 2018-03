O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha reclamou por ser transportado na traseira de um camburão para uma audiência na Justiça

Preso desde outubro de 2016 no Complexo Médico Penal de Pinhais (PR), o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha reclamou por ser levado na parte de trás de um camburão para as audiências na Justiça Federal de Curitiba. A queixa é de que o banco utilizado para o transportes de presos “é frágil, pequeno, instável e balança muito”.

A reclamação foi feita pela defesa do emedebista diretamente ao juiz federal Sérgio Moro, na audiência da semana passada. Os advogados solicitaram que o seu cliente não fosse mais colocado na traseira do camburão, mas o pedido não foi atendido.

Em um despacho assinado na última sexta-feira, Moro afirmou que não há o que ser modificado. Ele disse ter sido informado pela escolta que “o veículo conta com assento acolchoado na traseira para transporte do preso e com cinto de segurança” e que se Cunha fosse levado no assento normal da viatura, haveria risco, pois estaria ao lado de agentes armados.

“Considerando-se as explicações apresentadas, não me parece que o transporte na traseira, nas condições apontadas, traga maiores desconfortos ao preso”, registrou o magistrado responsável pelos processos da Operação Lava-Jato em primeira instância.

Tratamento

A decisão de Moro contrasta com a do juiz Francisco Eduardo Guimarães Farias, titular da 14ª Vara Federal no Rio Grande do Norte, onde Cunha responde – ao lado do ex-deputado Henrique Alves – pelo superfaturamento de R$ 77 milhões nas obras da Arena das Dunas, em Natal, no âmbito da Operação Manus, desdobramento da Lava-Jato.

Depois de um discurso no qual falou sobre a condução desumana de transporte de todos os brasileiros presos e indagou se os réus seriam “melhores que os outros brasileiros” para não querer andar em camburões, Farias surpreendeu ao decidir que Cunha, nas audiências no Rio Grande do Norte, seja transportado no banco normal das viaturas, não na parte de trás do camburão.

“Ele deve ter a integridade e humanidade respeitadas, apesar de eles (Cunha e Alves) não terem respeitado a integridade e a humanidade dos brasileiros”, acrescentou o juiz.

Condenações

Cunha já foi condenado a 15 anos de prisão por Moro e responde a uma segunda ação penal em Curitiba, por propinas cobradas para que a Petrobras contratasse o estaleiro sul-coreano Samsung para a construção de dois navios-sonda para a Petrobras.

O lobista Fernando Soares teria pago US$ 5 milhões ao então deputado para que ele pressionasse o representante do estaleiro, Julio Camargo, a pagar valores de propina que não estavam sendo cumpridos. Soares acertou que Cunha ficaria com 50% dos valores que conseguissem receber.

Segundo fontes próximas, para reduzir o tempo de sentença, Cunha tem feito um curso de espanhol à distância na cadeia e trabalha na área de manutenção e entrega de quentinhas do presídio, enquanto se divide entre a leitura dos processos a que responde e de passagens da Bíblia.

