O ex-presidente do Uruguai José Mujica renunciou ao cargo de senador, mas não à “luta das ideias”

O ex-presidente do Uruguai José Mujica, de 83 anos, renunciou nesta terça-feira (14), mediante uma carta, ao cargo de senador por motivos pessoais e “cansaço”. “Os motivos são pessoais, diria ‘cansaço de longa viagem'”, diz o texto enviado pelo ex-mandatário, que foi eleito para o Senado depois de ocupar a Presidência entre 2010 e 2015.

Mujica abriu mão de seu salário como senador, pois a renúncia é “voluntária” e a legislação uruguaia assim reza. “Vou me refugiar na aposentadoria”, declarou.

Mujica também utilizou esta carta para “pedir desculpas muito sinceras” se alguma vez, “no calor dos debates”, feriu “pessoalmente algum colega”. Além disso, o político ressalta na carta que, enquanto sua mente funcionar, não desistirá “da solidariedade e da luta por ideais”.

Em 6 de agosto, o ex-presidente explicou em entrevista à agência de notícias Efe que pensava em deixar seu assento no Parlamento porque queria tirar uma “folga” antes de morrer, dada sua avançada idade. “Vejo que tenho 83 anos e vou me aproximando da morte. Quero tirar uma licença antes de morrer, simplesmente, porque estou velho”, ressaltou Mujica à agência Efe.

O lugar de Mujica, que em 2014 foi eleito senador em primeiro lugar na lista do partido MPP (Movimento de Participação Popular), será ocupado agora por seu suplente Andrés Berterreche, engenheiro agrônomo e ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca. O MPP integra a Frente Ampla, que governa o Uruguai há três mandatos, incluindo o de Mujica.

Segundo o jornal uruguaio “El Pais”, a renúncia do ex-presidente fazia parte de um plano para renovar os quadros políticos do MPP na atual legislatura. Antes de Mujica, em dezembro de 2016 renunciou o senador Ernesto Agazzi, assumindo em seu lugar o subsecretário de Pesca Daniel Garín. Estava previsto que Mujica deixaria o Senado antes mesmo que Agazzi, em abril daquele ano, mas a decisão foi sendo adiada até agora.

Colegas saúdam a trajetória

“Temos que reconhecer que vamos perder um companheiro excepcional”, discursou a senadora do Partido Socialista Mónica Xavier. “É um ser humano extraordinário, que há meio século empunhou armas, levado por essa luta pela solidariedade e pelas ideias com a qual hoje segue justificando seus atos; mas que meio século depois ia de moto à Câmara dos Deputados, junto com sua companheira da vida toda.”

Para Mónica, Mujica teve “uma trajetória que dificilmente encontraremos em outra personalidade política de nosso país”. “Há aspectos que podem ser polêmicos, mas o imenso respaldo popular é sem dúvida algo que caracteriza a trajetória político-institucional de Pepe (como Mujica é conhecido). A militância o fará voltar.”

Já Leonardo de Léon, senador pelo partido Lista 711, comentou que o ex-presidente “está dando um passo que lhe permitirá rejuvenescer e se reencontrar com seus eleitores”. “Enquanto estamos aqui, Pepe está desfrutando de sua chácara, mas com certeza se prepara para o que vier”, afirmou.

No Twitter, o senador Charles Carrera, do MPP, se despediu de Mujica escrevendo que “cada um é filho de seu tempo, mas há pessoas que transcendem sua época”.

Por sua vez, Juan Castillo, senador do Partido Comunista, se disse feliz com a decisão de Mujica de “sair para fazer política fora daqui”.

Até a oposição homenageou o ex-presidente, agora também ex-senador. “Sempre tivemos e teremos enormes diferenças políticas com Mujica”, admitiu Pablo Mieres, do Partido Independente. “Mas existem momentos em que é preciso fazer um breve parêntese na luta para saudar o nosso adversário. Essa capacidade de saudar, de dialogar, são coisas que se destacam em nosso sistema político, e devem continuar a caracterizá-lo.”

A renúncia de Mujica foi aprovada por unanimidade, e Berterreche foi convocado para ocupar o lugar do ex-presidente.

