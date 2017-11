O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama atendeu a uma convocação da Justiça para ser membro do júri em um processo, apresentando-se a um tribunal de Chicago

O ex-presidente americano Barack Obama atendeu nesta quarta-feira (8) a uma convocação da Justiça para ser membro do júri em um processo, apresentando-se a um tribunal de Chicago. Mas, ao contrário dos outros convocados, foi o único a chegar em um comboio de carros e a ser acompanhado por agentes de segurança e por uma multidão de jornalistas.

Obama, um ex-professor de Direito, se juntará a outros convocados no tribunal para ver se é selecionado pelos advogados e servir durante um julgamento como membro do júri. Nesse caso, ganhará a compensação de US$ 17,20 por dia.

Antes de comparecer ao tribunal, o ex-presidente tuitou sobre a eleição de terça-feira (7), na qual os democratas ganharam governos e prefeituras importantes, no que parece ser um repúdio às políticas de seu sucessor, Donald Trump.

“Isso é o que acontece quando as pessoas votam”, escreveu Obama.

Obama não é o primeiro ex-presidente a se apresentar para cumprir este serviço, do qual muitos cidadãos tentam escapar. Seu antecessor na Casa Branca, George W. Bush, também compareceu a um chamado em 2015, mas não foi escolhido.

Chicago tem experiência com jurados conhecidos: em 2004, a magnata dos meios de comunicação Oprah Winfrey foi jurada de um julgamento por homicídio que durou três dias e acabou com uma condenação.

Embora a família Obama viva atualmente em Washington, o ex-presidente e sua mulher, Michelle, mantêm uma casa em Chicago, cidade onde ele começou sua carreira política.

Cientistas

Ovelhas aprenderam a reconhecer o ex-presidente americano Barack Obama depois de terem visto sua foto dezenas de vezes, segundo um estudo publicado nesta quarta que sugeriu que esses animais podem ser mais inteligentes do que pensamos.

Obama foi uma das quatro celebridades usadas em um teste de habilidade de reconhecimento facial realizado com as ovelhas, junto com a atriz Emma Watson, a apresentadora da televisão britânica Fiona Bruce e o ator americano Jake Gyllenhaal, informou a equipe de pesquisa.

“Nós escolhemos essas pessoas porque havia muitas imagens delas disponíveis on-line, de frente e em diferentes ângulos”, disse à AFP a coautora do estudo Jennifer Morton, da Universidade de Cambridge. “Nós também as escolhemos porque tínhamos certeza de que nossas ovelhas nunca as conheceram pessoalmente!.”

Jennifer e uma equipe treinaram oito ovelhas para reconhecer os rostos famosos a partir de uma foto frontal de cada um deles. Toda vez que um animal escolhesse o rosto da celebridade em vez de uma imagem diferente mostrada em uma segunda tela, receberia uma recompensa alimentar.

