O ex-presidente Lula aparece na primeira inserção da chapa no horário político

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava-Jato, e o seu candidato a vice e possível substituto na chapa, o ex-prefeito Fernando Haddad, são os protagonistas da primeira propaganda da campanha presidencial do PT nas eleições 2018 que foi ao ar às 6 horas desta sexta-feira (31).

O filme de 30 segundos mostra imagens de arquivo de uma entrevista de Lula a uma rádio. “O povo brasileiro não é bobo”, diz o ex-presidente, que, em seguida, enumera pontos positivos de seus governos.

Nos segundos finais, Haddad aparece falando de frente para a câmera enquanto caminha no meio de uma multidão. As imagens foram gravadas durante o ato que reuniu manifestantes na frente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em Brasília, para o registro da candidatura de Lula, no dia 15 de agosto. “Eu sou Fernando Haddad, candidato a vice-presidente de Lula”, diz o ex-prefeito de São Paulo.

A ideia é popularizar o nome de Haddad, ainda desconhecido da maioria dos eleitores de Lula, e, ao mesmo tempo, destacar o período de bonança durante os governos do ex-presidente. O grande desafio da comunicação petista neste início de campanha é tentar transferir os votos de Lula, líder nas pesquisas, para Haddad sem deixar transparecer que o discurso de manutenção da candidatura do ex-presidente é apenas uma estratégia eleitoral.

Pedindo votos

Luiz Inácio Lula da Silva aparece pedindo votos para o candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho, e para candidatos a deputado estadual pela sigla.

Condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá, Lula está preso em Curitiba desde abril.

Nos programas de rádio e TV do candidato petista em São Paulo, Lula conta que conheceu Marinho em 1978 e destaca que o ex-ministro do Trabalho de seu governo foi quem propôs o aumento do salário mínimo. “Tenho certeza que você vai fazer a diferença no Estado de São Paulo”, diz o petista. ​

No horário eleitoral dos candidatos ao governo de São Paulo, Lula é o único que concorre à Presidência que foi citado nominalmente. O emedebista Paulo Skaf ignora Henrique Meirelles, seu correligionário e candidato.

João Doria tampouco cita Geraldo Alckmin. O ex-governador de São Paulo e candidato do PSDB para a presidência teve uma rápida aparição no programa programa, quando foi mostrado uma inauguração de obra, em que ele estava ao lado de Doria.

A voz de Lula também aparece no jingle do PT. “Vote nos deputados do nosso partido”, diz Lula ao final da música que pede a volta do ex-presidente para o Brasil ser feliz de novo.

Outros candidatos deixaram seus padrinhos políticos de lado e usaram os primeiros segundos para se apresentar ao eleitorado.

