O ex-presidente Lula será comentarista esportivo de uma emissora sindical de televisão, falando direto de sua cela durante o Mundial

O Mundial contará com um imprevisto comentarista: Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente petista redigirá desde a prisão comentários diários sobre as partidas na Rússia para serem lidos no programa “Papo com Zé Trajano”, do jornalista que trabalhou por muitos anos no canal esportivo ESPN.

O programa estreia na segunda-feira (18), às 18h15min, na TVT, emissora televisiva do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, região em que Lula se projetou nacionalmente. Ele irá ao ar de segunda-feira a sexta-feira, sempre no mesmo horário. O anúncio foi feito na página de José Trajano nas redes sociais online. Crítico ferrenho da prisão de Lula, José Trajano já havia entrevistado o ex-presidente antes de o petista ser preso. Os comentários em seu programa serão convenientes para ambos: para Trajano, pelo inusitado comentarista, e para Lula pela exposição continuada em período pré-eleitoral.

Fã confesso de futebol, Lula assistiu ao jogo inaugural do Mundial, Rússia versus Arábia Saudita, acompanhado de seus filhos e noras. Por contar com uma televisão na cela em que está encarcerado, o ex-presidente deverá acompanhar os demais jogos da competição.

Batalha judicial prossegue

A defesa do ex-presidente Lula questiona, no STF (Supremo Tribunal Federal) e no STJ (Superior Tribunal de Justiça), os ritmos distintos com que o TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª região, a segunda instância da Operação Lava-Jato), apreciou as acusações contra o líder petista e, agora, os recursos, contra a sentença. Ao todo, o TRF-4 levou 42 dias para apreciar a condenação proferida pelo juiz Sérgio Moro contra Lula – o relator do processo precisou de 36 dias para analisar o texto, e o parecerista levou somente seis dias para concluir sua revisão.

Já os recursos apresentados pela defesa do ex-presidente Lula contra a condenação levaram também 42 dias apenas para aparecerem no sistema eletrônico do MP (Ministério Público). Não há previsão para quando eles serão julgados no tribunal. Até lá, o líder petista seguirá preso em Curitiba. Para os advogados, a diferença de tratamento aponta para a seletividade dos juízes e para a sanha condenatória contra Lula, numa tentativa de afastá-lo das eleições de outubro.

Rosário para Lula

Um rosário abençoado pelo papa Francisco foi entregue ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presente foi deixado na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde o petista está preso desde o dia 7 de abril. Além do rosário, Lula também receberia a visita do assessor do Papa Francisco para assuntos de Justiça e Paz, Juan Gabrois, que trazia uma mensagem para o petista. No entanto, por não ser “um líder religioso” ele foi impedido de encontrar o ex-presidente.

“Me surpreende que o argumento das autoridades tenha finalidade teológica. Pela doutrina católica, todos nós, batizados, somos discípulos e missionários e temos uma missão a cumprir”, afirmou Gabrois.

Em maio, o papa Francisco fez uma enfática crítica sobre o papel desempenhado pela mídia na democracia atual. Para o pontífice, parte da culpa dos “golpes de estado” a que o mundo assistiu é da mídia, que difama pessoas públicas a ponto de criar as condições para que uma ruptura da democracia ocorra. “Essa instrumentalização do povo é também um desprezo pelo povo, porque o transforma em massa. É um elemento que se repete com frequência, desde primeiros tempos até hoje”, ensinou o papa.

Como exemplo, Francisco lembrou a chegada triunfal de Cristo à Jerusalém, no “domingo de ramos”, cidade onde, dias depois, na sexta-feira, ele seria crucificado a pedido da própria população que antes o louvava. “Criam-se condições obscuras para condenar uma pessoa”, acusou o pontífice, método, segundo ele, usado hoje ainda “na vida civil, na vida política, quando se quer um golpe de Estado”. Para Francisco, a perseguição midiática e judiciária é comparável ao que ocorria nas arenas de gladiadores, onde a multidão gritava por sangue e mortes.

Deixe seu comentário: