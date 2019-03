O ex-presidente Michel Temer responde a mais nove inquéritos

A Câmara dos Deputados votou e decidiu suspender a análise da denúncia pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Temer não poderia responder enquanto fosse presidente.

Em setembro de 2017, mais uma denúncia por organização criminosa e obstrução de justiça no chamado “quadrilhão do MDB”. Segundo o Ministério Público, Temer e aliados do MDB formaram um núcleo político para cometer crimes contra empresas e órgãos públicos e receberam juntos R$ 587 milhões.

O então procurador Rodrigo Janot afirmou na denúncia que “diversos elementos de prova apontam que Michel Temer tinha o papel central na suposta organização criminosa”.

Temer também foi acusado de ter avalizado a compra de silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB, que está preso, e do operador Lúcio Funaro. A acusação se baseou em conversa gravada entre Michel Temer e o empresário Joesley Batista no Palácio do Jaburu. A conversa foi interpretada como uma forma de pedir a manutenção de pagamentos a Cunha e Funaro.

Mas, mais uma vez, a Câmara dos Deputados suspendeu a análise da denúncia pelo Supremo enquanto Temer fosse presidente.