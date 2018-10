O ex-presidente do Uruguai José Mujica (2010-2015) comentou a vitória de Jair Bolsonaro no Brasil. “Não há derrota definitiva, nem vitória definitiva. A vida é uma luta, uma luta permanente, com avanços e retrocessos. Não é o fim do mundo. Portanto, devemos aprender com os erros que cometemos e recomeçar”, respondeu o líder esquerdista a repórteres após um evento em seu país.

