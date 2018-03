O ex-reitor de uma universidade dos Estados Unidos ligado ao abuso sexual de ginastas foi denunciado

Procuradores do Estado norte-americano do Michigan denunciaram nesta terça-feira (27) William Strampel, um ex-reitor de universidade que supervisionava o médico Larry Nassar, condenado pelo abuso sexual de ginastas.

Em documentos legais apresentados ao tribunal estadual distrital de East Lansing, os procuradores disseram que uma aluna da Universidade Estadual do Michigan acusou Strampel, ex-reitor da Faculdade de Medicina Osteopática, de contato sexual forçado.

Strampel, hoje com 70 anos, era supervisor de Larry Nassar, ex-médico da seleção norte-americana de ginástica que foi condenado à prisão por abusar sexualmente de ginastas do sexo feminino.

Strampel, agora enfrenta acusações que vão além do escândalo com atletas e incluem ações impróprias dele com alunas de medicina.

O escândalo de Nassar reverberou muito além de Michigan, provocando investigações sobre a razão de o Comitê Olímpico dos Estados Unidos, a seleção norte-americana de ginástica e a universidade não terem investigado queixas de anos atrás.

Nassar

Depois de uma semana de depoimentos de suas vítimas de abuso sexual, o ex-médico americano recebeu no dia 24 de janeiro a sentença referente a sete dos seus crimes cometidos em Michigan. A juíza Rosemarie Aquilina cumpriu o prometido às sobreviventes que compartilharam suas histórias e deu a pena para Nassar: entre 40 e 175 anos de prisão.

“Estou considerando o impacto de todos os depoimentos, não apenas das sete mulheres relacionadas às acusações. Não era médico o que você fez, não era um tratamento. Você não é um médico. Não mandaria meus cachorros para você. Você sabia que tinha um problema desde jovem, antes de virar um médico. Isso está claro para mim. Você poderia ter se afastado da tentação, mas não o fez. Sua decisão de molestar foi precisa, calculada, desonesta, desprezível. Vou honrar o acordo e fazer o que me foi solicitado. É meu privilégio te condenar a 40 anos. Você é um perigo. Você continua sendo um perigo”, disse a juíza Aquilina.

Nassar, de 54 anos, já estava cumprindo 60 anos de prisão por pornografia infantil. Ele se declarou culpado por molestar de sete mulheres no Condado de Ingham e três no de Eaton. Por esses crimes ele foi condenado em janeiro, mas todas as vítimas de Nassar ganharam voz em declarações de impacto. Somando a primeira condenação, o médico pode pedir liberdade condicional em 99 anos – já cumpriu o primeiro ano de prisão.

“Suas palavras nos útlimos sete dias tiveram um impacto significativo em mim, me abalaram muito. Não tenho palavras para dizer o quanto estou arrependido. Vou carregar suas palavras pelo resto dos meus dias”, disse Nassar, minutos antes de receber a sentença.

Os crimes de Larry Nassar ganharam as manchetes principalmente por ele ter molestado as ginastas da seleção norte-americana de ginástica artística, inclusive as campeãs olímpicas Simone Biles, Gabby Douglas, Aly Raisman, Jordyn Wieber e McKayla Maroney. Ele também abusou de atletas da Universidade de Michigan.

