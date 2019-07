O ex-sogro Fábio Assunção terá que pagar 1 milhão e meio de reais ao ator

O ator Fábio Assunção, de 47 anos, ganhou na Justiça um processo que movia contra o seu ex-sogro Luis Felipe Starace Tavares, pai de Karina Tavares. Assunção e Karina tiveram um relacionamento entre 2010 e 2013, e os dois tiveram uma filha, Ella Felipa, que atualmente está com oito anos.

De acordo com Tribunal de Justiça de São Paulo, o ator havia emprestado R$ 1 milhão a Tavares em 5 de julho de 2015, com a promessa de que receberia este valor em 90 dias. O ator tentou fazer a cobrança com os juros devidos, mas não conseguiu receber tendo que acionar o ex-sogro judicialmente.

Ao longo do processo, a defesa de Fábio Assunção solicitou o bloqueio de contas bancárias de Tavares. Em recurso, o ex-sogro afirmou que não deveria haver incidência de juros porque foi um trato feito informalmente e que ele pagaria quando tivesse condições.

“Os embargos ofertados pelo réu se sustentam na alegação de que o termo do instrumento de confissão de dívida celebrado entre as partes era meramente formal, e que com o vencimento do termo da obrigação as partes teriam acordado para a novação da obrigação, e que essa nova dívida não teria termo determinado. O réu não trouxe aos autos nenhum tipo de documento que provasse esse fato modificativo do seu direito”, diz a magistrada.

Na sentença, a juíza Paula Rocha da Silva e Formoso rejeitou o fato de que não haveria prazo para pagamento e corrigiu o valor em R$ 1.469.375,27. Luis Felipe Starace Tavares tem 15 dias para entrar com novo recurso na Justiça. Ao UOL, a advogada de Tavares, Noely Moraes Godinho, disse que analisará a sentença e que deverá recorrer da decisão.

A Justiça pediu uma perícia em um imóvel, de propriedade de Tavares, no valor de 9,9 milhões de reais, no Jardim Europa, bairro nobre da capital paulista. O local foi colocado como penhora em outro processo ao qual o ex-sogro de Fábio responde, em ação movida pelo condomínio.

Gafe

Se a atriz Leticia Colin queria fazer mistério sobre o sexo do bebê que espera, Fabio Assunção não deixou.

Nesta quinta-feira (17), o ator revelou detalhes da gravidez da atriz ao agradecer o post que a artista fez o homenageando no Instagram. Leticia e Fabio gravação juntos a série “Onde Está Meu Coração”, ainda sem previsão de estreia.

“Que coisa linda, Lê! A gente tem a sorte de trabalhar com amor, afeto. Construímos dentro e fora de cena com nossas vulnerabilidades coisas sólidas. É um privilégio poder trabalhar com você. Entregue, disponível, jogando sempre junto, buscando o melhor de cada frame. O primeiro trabalho teu a que assisti foi no teatro. Tão forte no palco, na vida, tão inteira. Uma honra ter compartilhado esses meses com você. E esse teu post só mostra a beleza de mundo que você vê!!! Teu pai, tua mãe, o Michel, e o meninão que vai chegar… Que família linda. Espero estar sempre perto de vocês”, escreveu o galã, que engatou namoro com publicitária paulista Mel Pedroso.

Mais cedo, Leticia postou uma foto com Fabio e encheu o colega de elogios.

“Todo mundo merecia conhecer o Fabio! Energia de amor à vida, ele abraça tipo urso acolhedor. Ele me cuidou e potencializou, pegou na minha mão e estabelecemos uma ponte juntos, fortes. O Fabio é assim, você quer estar perto. Ele adora conversar sobre tudo, e faz a gente rir. Ele fala da personagem e olho enche de lágrima. Amor de pai da Amanda, de amigo, de colega de profissão. Ele é puro amor. Em tudo. Com todo mundo. Ele consegue colocar humor no meio de uma cena dramática trazendo toda a complexidade da vida naquela ficção. Ele já viu todos os filmes e sugere marcas ousadas – totalmente entregue para cena – mesmo que seja para machucá-lo se assim for pro trabalho ficar potente. É um ator daqueles. Aliás, do jeito único e hipnotizante que é só do Fabio Assunção. Obrigada por tudo. Contar uma história com você tem um valor saborosíssimo de imensidão”, escreveu.

