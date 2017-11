O ex-técnico da seleção brasileira de vôlei, Bernardinho admitiu que pode ser candidato a governador do Rio de Janeiro nas eleições do ano que vem

O ex-técnico da seleção brasileira de Vôlei Bernardinho afirmou nesse sábado que considera ser candidato a governador do Rio de Janeiro pelo Partido Novo nas eleições do ano que vem.

“Não sou candidato oficialmente ainda, mas posso vir a ser. Por enquanto, tenho de concluir alguns processos para estar livre para essa missão”, disse, respondendo que “tudo é possível” ao ser questionado pela reportagem se a candidatura seria em 2018.

O Novo deve anunciar dentro de 30 dias os pré-candidatos ao governo de alguns Estados, como Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. De acordo com fontes, Bernardinho também é cogitado e já foi sondado para sair em uma chapa puro-sangue como vice de João Amoêdo, fundador do Novo, que foi aclamado nesse sábado à vaga no Palácio do Planalto.

“Acredito nas ideias e pessoas do Novo. Acho que o Novo é um sopro de esperança na política que deve ser mudada a todo custo. Acho que as pessoas precisam se aproximar do processo político, todos têm que assumir sua responsabilidade”, disse Bernardinho.

Fundado em 2015, o Partido Novo faz nesse sábado, em São Paulo, seu terceiro encontro nacional, do qual participam cerca de mil pessoas, entre filiados e simpatizantes. O partido tem meta de eleger 30 deputados federais no ano que vem.

Carreira

Bernardinho chegou ao comando da seleção masculina em maio de 2001, às vésperas da Liga Mundial daquele ano – da qual sairia campeão. Antes, foi técnico da seleção feminina de vôlei, time com o qual conquistou duas medalhas olímpicas de bronze: em Atlanta em 1996 e em Sydney, em 2000.

Nos últimos anos, somou mais de 30 títulos como técnico da equipe masculina. Bernardinho conquistou dois ouros olímpicos: em 2004, em Atenas e 2016, no Rio de Janeiro. Também levou duas pratas em 2008 e 2012 e três títulos mundiais: 2002, 2006 e 2010, além de oito Ligas Mundiais.

Como técnico da seleção masculina, Bernardinho disputou todas as finais olímpicas e mundiais nos últimos 16 anos.

