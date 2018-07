O exclusivo serviço do restaurante Koh Pee Pee ganha espaço próprio para eventos em Porto Alegre

A encantadora atmosfera thai e a excelência do serviço gastronômico do restaurante Koh Pee Pee ganham novo espaço privativo para a realização de eventos exclusivos no Koh Pee Pee Thai House. A nova casa de eventos será inaugurada na quinta-feira, 26/07, a partir das 18h30, quando os convidados serão recepcionados no belo casarão de arquitetura thai localizado na rua Schiller, 65, quase ao lado do tradicional restaurante. O espaço de dois andares comporta eventos de diversos estilos e formatos para até 90 convidados.

Para atender as mais variadas demandas de reuniões e celebrações, o Koh Pee Pee Thai House associou ao sofisticado menu tailandês do mais tradicional restaurante thai de Porto Alegre, opções de cardápio da culinária japonesa e contemporânea (ocidental). Os serviços da nova casa de eventos tem a chancela e o encanto do Koh Pee Pee, que há três décadas ganha destaque na cena gastronômica brasileira. A nova casa foi projetada para reuniões de portes diversos, podendo ser ocupada nos dois andares ou apenas num dos ambientes, conforme o número de convidados e mote do evento.

A arquitetura e a ornamentação tailandesas proporcionam um clima diferenciado aos acontecimentos, uma verdadeira viagem aos encantos do país oriental. Para a gastronomia, há opções de coquetel ou seguindo a tradição tailandesa de compartilhar à mesa.

Serviço: inauguração Koh Pee Pee Thai House/ 26 de julho/ entre 18h30min e 22h30min/ Rua Schiller, 65 – Porto Alegre

