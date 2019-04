O exercício é mais eficaz que a dieta para manter a perda de peso

Apesar das inúmeras dietas existentes por aí, um estudo publicado recentemente no portal científico Science Daily, mostra que a prática regular de exercícios é mais eficiente para se obter o peso adequado do que uma dieta controlada.

Comer alimentos saudáveis e se manter ativo ainda é uma combinação muito eficaz para quem quer evitar obesidade e problemas metabólicos, como o diabetes. Segundo os pesquisadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, a atividade física não apenas ajuda a perder peso, mas também contribui para sua manutenção.

Para chegar a essa conclusão, os cientistas avaliaram um grupo de pessoas que eram capazes de manter o peso. As descobertas apontam que os mais bem-sucedidos eram aqueles que praticavam exercícios regularmente, o que ajudava a manter um equilíbrio energético no organismo, ou seja, energia consumida versus energia perdida.

“Nosso estudo aborda a difícil questão de por que tantas pessoas lutam para manter o peso por um longo período. Ao fornecer evidências de que um grupo é bem-sucedido na perda de peso ao praticar muita atividade física e prevenir o reganho de peso, em vez de restringir a ingestão de energia, é um passo importante para entender a relação entre os exercícios e a manutenção do peso perdido”, comenta a pesquisadora Danielle Ostendorf, co-autora do estudo, citada no artigo recém publicado.

A pesquisa inovou ao analisar o gasto energético diário total em indivíduos com redução de peso usando um método comprovado: amostras de urina. Mais especificamente, os pesquisadores conseguiram medir o gasto de energia de um indivíduo por meio de suas amostras de urina. Além disso, os cientistas analisaram o índice de massa corporal (IMC) dessas pessoas que conseguiam manter a perda de peso em comparação com aqueles que estavam lutando para perder peso, e descobriram algo interessante relacionado aos hábitos alimentares.

“Nossas descobertas sugerem que o grupo de mantenedores de perda de peso está consumindo um número similar de calorias por dia em relação aos indivíduos com sobrepeso e obesidade, mas parece evitar o ganho de peso compensando com altos níveis de atividade física”, afirma a pesquisadora Victoria A. Catenacci, co-autora do estudo, no mesmo artigo publicado no Science Daily.

Vale dizer que a nova pesquisa não revelou se as pessoas capazes de manter a perda de peso eram atletas ou não, então os resultados podem ser considerados subjetivos. De qualquer modo, corrobora para a afirmação de que a prática regular de exercícios é uma das melhoras formas de se evitar o ganho de peso.

Deixe seu comentário: