O Exército Brasileiro abriu concurso com mais de mil vagas para a formação de sargentos

Estão abertas as inscrições para concurso público do Exército, que vai selecionar pessoas para os cursos de formação de sargentos. O edital foi publicado na edição do dia 27 do Diário Oficial da União.

As inscrições vão até o dia 20 de abril. Os cursos são das áreas geral/aviação, música e saúde, e terão duração de fevereiro de 2019 a dezembro de 2020.

Na área geral/aviação, são 910 vagas para homens e 100 para mulheres. Já os números para as áreas de música e de saúde são 30 e 60, respectivamente.

Para se candidatar, é preciso ser brasileiro e ter concluído o ensino médio até o encerramento do concurso de admissão. Para as vagas na área geral/aviação, é necessário ter entre 17 e 24 anos. Para música e saúde, a idade máxima sobe para 26 anos.

Na área de música, os candidatos precisam comprovar habilidade específica. Na de saúde, é necessário ter concluído curso técnico em enfermagem até a data de apresentação e possuir registro no Conselho Regional de Enfermagem.

Os candidatos precisam preencher a ficha de inscrição que estará disponível no site da Escola de Sargentos das Armas. Também é possível pedir, por telefone, que a ESA envie a ficha pelo correio. É preciso ainda pagar uma taxa de inscrição de 95 reais.

Deixe seu comentário: