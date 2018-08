O Exército egípcio anunciou que matou 52 extremistas no Sinai

O exército do Egito anunciou neste domingo (05) que matou 52 extremistas nos últimos dias na península do Sinai, onde os militares executam uma grande ofensiva contra estes grupos. As forças egípcias iniciaram a operação “Sinai 2018” em fevereiro para expulsar da península militantes islamitas que participaram em ataques violentos.

“Nos últimos dias, as operações resultaram na eliminação de 52 indivíduos takfiri extremamente perigosos”, afirma o exército em um comunicado, em uma referência aos extremistas sunitas muçulmanos.

Durante as operações no norte e centro da península do Sinai também foram detidos 49 militantes. Mais de 250 extremistas e pelo menos 30 soldados morreram desde que o exército egípcio iniciou a operação, de acordo com dados oficiais. Os extremistas iniciaram uma insurgência no Sinai após a destituição em 2013 do presidente islâmico do Egito, Mohamed Morsi, que perdeu o poder após os grandes protestos contra seu governo.

Estado Islâmico

O grupo extremista EI (Estado Islâmico) executou um homem de 19 anos que integrava um grupo de mais de 30 reféns drusos sequestrados no mês passado na província síria de Sueida.

O estudante foi decapitado na quinta-feira (02) pelo EI. Ele havia sido sequestrado ao lado de mais de 30 pessoas, a maioria mulheres e crianças, em uma localidade de Sueida durante um ataque em 25 de julho, informou à AFP o jornalista Nur Radwan, diretor do site Sweida24.

A ONG OSDH (Observatório Sírio dos Direitos Humanos) afirmou que esta foi a primeira execução após o sequestro. De acordo com o Sweida24 e o OSDH, além do grupo sequestrado, 17 homens são considerados desaparecidos desde o ataque do EI a várias localidades da província.

No total, 250 pessoas morreram nas ações do EI, um dos balanços mais graves desde o início da guerra em 2011. O OSDH indicou que os extremistas pedem a libertação dos combatentes do EI capturados em uma província vizinha.

Embora o EI não tenha reivindicado os sequestros, fontes locais afirmam que as famílias dos reféns receberam fotos e vídeos das vítimas em seus telefones celulares. Na sexta-feira (03), um líder religioso druso na Síria afirmou à AFP que a Rússia, aliada do presidente Bashar al-Assad, estava negociando com o EI para a libertação dos reféns.

Atentado suicida

Três soldados da operação “Apoio Resoluto” da Otan no Afeganistão morreram neste domingo em um atentado suicida contra sua patrulha ao norte de Cabul, anunciou o comando da força. Um soldado americano e dois afegãos ficaram feridos no ataque, de acordo com um comunicado militar, que não revela a nacionalidade das três vítimas fatais.

Os talibãs reivindicaram em uma mensagem no Twitter “uma explosão contra as forças do invasor americano em Charikar esta manhã, que matou e feriu oito americanos”. “O atentado aconteceu nas proximidades de Charikar, na província de Parwan”, 70 km ao norte de Cabul, informou o tenente-coronel Martin O’Donnell, oficial de imprensa da operação “Apoio Resoluto”.

“Três membros da operação ‘Apoio Resoluto’ foram assassinados por um homem-bomba na passagem de uma patrulha conjunta das forças afegãs pela região leste do Afeganistão”, disse no comunicado.

Deixe seu comentário: