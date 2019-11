O Facebook apresenta novas ferramentas de segurança para o Messenger

O Facebook está mudando as ferramentas de privacidade e segurança dos usuários no Messenger. Agora, a companhia criou o chamado Hub, que reúne todas informações para que você tenha uma conversa mais segura dentro da plataforma.

Em comunicado, o Facebook informou mudanças relacionadas a “safety” e “security”. Vale perceber que ambas palavras podem ser traduzidas para o português apenas como segurança, mas representam duas formas diferentes da expressão. “Safety” se refere a um caráter pessoal, de manter um indivíduo seguro. Já “security” é mais ligado a segurança da plataforma em si, não relacionado a algo do usuário em si.

Neste hub, a companhia também explica quais são as ferramentas que possui para melhorar a privacidade. Por exemplo, conta com conversas secretas, com mensagens criptografadas de ponta a ponta, além de não deixar histórico.

Outra novidade é que há uma página que explica como usuários podem evitar ataques hackers clicando em links suspeitos. Ainda, também ensina a como identificar contas falsas e denunciá-las para o Facebook. Dentre as ferramentas estão autenticação em dois fatores e alertas para quando há um login em sua conta.

Todas as mudanças e ferramentas estão disponíveis na página de segurança do Facebook Messenger.

Mudanças Layout

O Facebook vive realizando pequenos ajustes em sua interface e no layout para facilitar a visualização ou a navegação. Ultimamente, a rede social tem feito mudanças mais significativas, e agora alguns usuários vêm flagrando testes com um novo menu acessado em dispositivos móveis.

A maior alteração visível é a presença de um grande “F” com o logo da companhia na barra inferior, entre o ícone de Feed de Notícias e o de notificações. Esse botão serviria para acessar as mesmas opções que abrimos na aba de “hambúrguer”, no canto superior direito.

Há uma discreta mudança de posição dos tópicos e os ícones continuam os mesmos; contudo, cada seção ficou destacada em rótulos com fundo branco – o que facilita o toque para seleção em tablets e smartphones. Além disso, o acesso ao seu perfil e à busca ficaram também mais fáceis, na parte superior.

Essas alterações por enquanto apareceram somente para algumas pessoas, na versão 246.0.0.49.121. Ainda não dá para saber se essa experiência realmente vai se converter em uma atualização estável, e também não há previsão de distribuição para todo mundo.