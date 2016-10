O Facebook deixa as pessoas escreverem até de ponta-cabeça. Saiba como

Você já pensou em usar o Facebook de ponta-cabeça ou com linguagem de hacker? Há muitas curiosidades sobre a rede social que talvez você não saiba. Mas a empresa de Mark Zuckerberg resolveu fazer uma homenagem ao Dia Internacional da Tradução e revelar alguns “segredinhos”.

Do total de seus 1,7 bilhão de usuários, mais de um bilhão utilizam o Facebook em uma língua diferente do inglês. Até 2007, a plataforma estava disponível apenas em inglês e espanhol. Atualmente, a rede social já conta com 101 opções de idiomas.

Então que tal usar algumas dessas versões para brincar com um amigo esquecido que deixou o Facebook aberto? Veja abaixo três opções:

1. Inglês de ponta-cabeça – Isso mesmo. É possível selecionar uma opção (English – upside down) que deixa o seu Facebook completamente de ponta-cabeça. A não ser que você goste de ver tudo ao contrário, essa pode ser uma ótima opção para tirar sarro de alguém.

2. FB H4xoR – H4xor é uma forma para se referir a um hacker. Na verdade, um hacker que não é tão bom assim, mas esse formato de língua no Facebook (chamado de Leet Speak) mistura números e letras, parecendo um código.

3. Linguagem do quadrado – Você ainda pode trocar toda a linguagem escrita da rede social por quadrados, o que pode dificultar e muito a vida do seu amigo ao querer voltar para o idioma convencional.

Para fazer as alterações, basta clicar em “Configurações” e, em seguida, escolher “idioma”. No campo “Em qual idioma você quer usar o Facebook?”, vá em “editar” e navegue pelas opções.

Comentários