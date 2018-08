O Facebook derrubou uma rede que vendia curtidas e seguidores. Apenas no primeiro trimestre deste ano, a empresa derrubou 583 milhões de contas falsas

O Facebook Brasil anunciou nesta quarta-feira (15) que removeu 72 grupos, 50 contas e cinco páginas de sua rede social por violarem políticas de autenticidade e spam, por encorajar e permitir a obtenção de seguidores e curtidas, e até a troca de páginas, com o objetivo de falsamente ampliar o engajamento em busca de ganho financeiro.

Uma investigação da empresa descobriu que uma entidade identificada como PCSD, baseada no Brasil, usou uma rede de grupos, contas e páginas onde as pessoas podiam comprar e vender reações, seguidores e páginas, violando repetidas vezes os padrões criados para a rede. “Nós não permitimos um comportamento inautêntico coordenado e estamos banindo o PCSD de nossa plataforma.”

A companhia foi alertada sobre essa rede pelo Digital Forensic Research Lab, do Atlantic Council, que tem fornecido informações em tempo real ao Facebook sobre ameaças de abusos e campanhas de desinformação. A rede foi detectada durante uma investigação sobre a falsa amplificação de páginas políticas na recente eleição no México.

Apenas no primeiro trimestre deste ano, o Facebook removeu 837 milhões de conteúdos de spam e derrubou 583 milhões de contas falsas em todo o mundo.

Facebook e futebol: nova era

A gigante tecnológica adquiriu os direitos para transmitir em direto os jogos do principal campeonato espanhol de futebol nas próximas três temporadas em oito países asiáticos. Os utilizadores poderão assistir aos jogos gratuitamente pela rede social.

Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Nepal, Maldivas, Sri Lanka e Paquistão são os países cujos utilizadores vão poder assistir, a partir da próxima sexta-feira, a um total de 380 jogos da La Liga.

De acordo com a agência Reuters, ainda não se sabe os valores nem os termos do acordo estabelecido entre a primeira liga do campeonato espanhol de futebol e o Facebook.

“Este acordo marca o início de uma nova era na transmissão de eventos desportivos, conseguindo assim a ‘La Liga’ e os seus clubes estar mais perto que nunca dos adeptos”, segundo um comunicado da organização do campeonato espanhol.

“Um dos nossos objetivos nos últimos dois anos foi oferecer conteúdo para uma audiência mais vasta, por isso trabalhar com plataformas grátis como o Facebook, que tem 270 milhões de utilizadores na Índia, é essencial para nós”, disse Alfredo Bermejo, chefe de estratégia digital da La Liga.

A disponibilização dos jogos da liga espanhola será, numa primeira fase, livre de publicidade e segundo o responsável pelas transmissões desportivas do Facebook, a empresa irá considerar “a melhor maneira de a implementar no futuro”.

Só nas regiões que vão poder ver os 380 jogos agendados há 348 milhões de utilizadores registados na rede social.

