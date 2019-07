O Facebook disse que só vai lançar sua criptomoeda, Libra, se os órgãos reguladores estiverem satisfeitos

Um alto funcionário do Facebook que supervisiona o lançamento da criptomoeda Libra afirmou que vai garantir aos legisladores dos Estados Unidos que a empresa não a lançará até que todas as questões regulatórias estejam completamente resolvidas.

David Marcus, responsável pelo processo de blockchain para a nova moeda do Facebook, também assegurou que a Libra não está sendo elaborada para competir com moedas soberanas ou interferir na política monetária. O blockchain é tecnologia virtual de registros distribuídos que iusa a descentralização como medida de segurança.

“A Associação Libra, que irá administrar [a moeda], não tem intenção de competir com quaisquer moedas soberanas ou entrar na arena da política monetária”, diz Marcus, no testemunho preparado para o Comitê Bancário do Senado dos EUA, marcado para terça-feira. “A política monetária é a área dos bancos centrais.”

Marcus acrescenta no depoimento que a Associação Libra, o grupo de empresas por trás da criptomoeda liderada pelo Facebook, planeja se registrar como uma empresa de serviços financeiros na FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) e espera colaborar completamente com as regras do Bank Secrecy Act e regras contra lavagem de dinheiro.

Desde o anúncio da libra no mês passado, o Facebook tem enfrentado um fluxo constante de críticas e ceticismo de formuladores de políticas monetárias em todo o mundo, que citam preocupações sobre segurança de dados, lavagem de dinheiro e proteção ao consumidor.

Embora prometa que Libra vai aderir a leis e regulamentos relevantes, ele tentará convencer os legisladores dos méritos do da moeda, argumentando que os Estados Unidos não deveriam sufocar tal inovação.

“Acredito que se os EUA não liderarem a inovação na área de moedas e pagamentos digitais, outros o farão”, enfatiza no documento. “Se deixarmos de agir, poderemos ver em breve uma moeda digital controlada por outros, com valores dramaticamente diferentes.”

Advertência

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steve Mnuchin, disse nesta segunda-feira (29) que o Departamento do Tesouro teme que a Libra possa ser utilizada para lavagem de dinheiro, aumentando o crescente ceticismo regulatório em relação aos planos de ativos digitais da empresa.

Mnuchin também disse que a agência advertiu o Facebook, alertando que a companhia deve estabelecer garantias adequadas contra o uso ilícito da moeda.

“O Tesouro tem sido muito claro com o Facebook e com outros provedores de serviços financeiros digitais, que devem implementar as mesmas salvaguardas contra a lavagem de dinheiro para combater o financiamento do terrorismo, como fazem as instituições financeiras tradicionais”, disse Mnuchin.

Bitcoin tem queda

O bitcoin caiu 11% no fim de semana, para o menor nível em duas semanas, pressionado por temores sobre uma ofensiva regulatória de autoridades diante da Libra. Entre sexta-feira e o início desta segunda, chegou a US$ 9.855, menor valor desde 2 de julho. A criptomoeda original despencou 10,4% somente no domingo, a segunda maior queda diária neste ano. No início da tarde desta segunda-feira, a criptomoeda mostrava alta de 4%, a US$ 10.605.

Nos EUA, uma proposta para impedir que grandes empresas de tecnologia funcionem como instituições financeiras ou que emitam moedas digitais já estava sendo discutida por parlamentares democratas, de acordo com uma cópia do projeto de lei visto pela Reuters.

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou na semana passada o bitcoin, a Libra e outras criptomoedas, exigindo que as empresas se sujeitem às regulamentações americanas e globais se quiserem “se tornar um banco”.

