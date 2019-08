O Facebook dobra anúncios no Instagram e aumenta o controle sobre a plataforma

O Facebook ordenou que a quantidade de anúncios seja dobrada dentro do Instagram e amplia cada vez mais seu domínio sobre a plataforma. Essa mudança veio à tona pouco tempo depois dos cofundadores da rede social, Kevin Systrom e Mike Krieger, pedirem demissão e abandonarem equipe. Aplicativo de imagens é dos um dos mais rentáveis sob o comando de Mark Zuckerberg.

Para se ter uma ideia, em 2016, o Instagram gerou uma receita de cerca de US$ 1 bilhão, e a expectativa é que esse número seja ainda maior, próximo dos US$ 15 bilhões. Isso representa cerca de um quarto da receita geral do Facebook, portanto é um valor bastante expressivo.

O foco em publicidade e vendas via Instagram pode ser claramente observado desde a aquisição pelo Facebook. Ao rolar o feed da rede social de imagens, logo é possível visualizar uma ampla variedade de anúncios. Enquanto isso, muitos perfis comerciais passaram a ofertar e vender seus produtos diretamente no Instagram.

Vai virar Facebook?

A companhia tem investido bastante em novas ferramentas para o app de imagens, algumas inclusive foram adaptadas do próprio Facebook. Com o acréscimo de recursos, o Instagram atrai cada vez mais usuários, em especial os mais jovens. Mas algo muito curioso é que Zuckerberg parece estar fortemente interessado em trazer o nome do Facebook para dentro da outra plataforma.

Isso pode ser visto diretamente na aba de configurações dessa rede social, na qual está escrito: “Instagram do Facebook”. Alguns rumores também indicam que há certo movimento de migração de equipes dedicadas ao Instagram para o Facebook. Exemplo disso é que o email de colaboradores internos passou a exibir a terminação “fb.com”.

Políticas e ferramentas

A exemplo dos escândalos de fake news, a empresa de Zuckerberg tem procurado trazer novas políticas e recursos nesse sentido para o Instagram. Recentemente foi inclusive anunciada, apenas para usuários dos Estados Unidos, uma nova ferramenta de denúncia de notícias falsas publicadas na plataforma.

Ainda assim é fácil notar a uma boa quantidade de fake news na rede social. Há pouco tempo diversas celebridades, como Julia Roberts, Usher e o ator Rob Lowe, publicaram em seus perfis a imagem de uma notícia falsa sobre as políticas de uso de imagens do Instagram. O texto em questão afirmava que a plataforma poderia usar fotos de usuários na justiça, caso quisesse. A situação foi rapidamente desmentida por um executivo do Instagram, mas ainda é possível ver o post em circulação na rede social.

