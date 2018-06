O Facebook é alvo de um novo escândalo de fornecimento de dados

O Comitê de Comércio do Senado dos Estados Unidos pediu que o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, dê explicações sobre o que pode ser um novo escândalo de compartilhamento de dados de usuários, dessa vez com consentimento da rede social. A ação é em resposta a reportagem do jornal The New York Times que indica que o Facebook compartilhou informações pessoais de seus usuários com pelo menos 60 fabricantes de tecnologia.

Segundo a reportagem, publicada no último domingo, empresas como Apple, Amazon, Microsoft, BlackBerry e Samsung tiveram acesso aos dados de centenas dos usuários. Esse compartilhamento foi possível, segundo o jornal, por causa de um serviço de integração com aparelhos, um software que o Facebook lançou há dez anos para ajudar a colocar a rede social em dispositivos móveis.

A reportagem indica ainda que essas empresas teriam como acessar dados de amigos dos usuários da rede social, mesmo que esses amigos não permitissem o compartilhamento dessa informação com terceiros.

Os senadores John Thunel, republicano, e Bill Nelson, democrata, foram os que encabeçaram o pedido de explicações. Na carta, os senadores perguntaram se o Facebook fez auditoria nas parcerias com as fabricantes de aparelhos, uma exigência da Comissão Federal de Comércio feita em 2011 para a rede social. Eles também perguntaram se Zuckerberg gostaria de revisar o seu depoimento concedido ao Senado dos EUA, em abril deste ano. Em resposta, o Facebook afirmou que vai enviar respostas sobre todas as perguntas da Comissão.

O caso surge em um momento em que Mark Zuckerberg tenta mostrar ao mundo que a empresa está focada em mudar suas políticas de proteção de dados, depois do escândalo da Cambridge Analytica, que revelou que a empresa usou de forma ilícita informações de 87 milhões de usuários do Facebook.

Rede social vai liberar trilha sonora para vídeo e fotos

Os usuários do Facebook poderão compartilhar vídeos cantando ou dançando sua canção favorita, informou a rede social na terça-feira (5) ao revelar novas recursos para trocas de preferências musicais.

A nova ferramenta, chamada “Lip Sync Live”, permite escolher uma canção e postar um vídeo ao vivo. Na playlist, estão: “Welcome to the Jungle”, do Guns N’ Roses, “Havana”, de Camila Cabello, “Happier”, de Ed Sheeran,

“God’s Plan”, de Drake.

Os amigos do usuário poderão vê-lo cantar e dançar enquanto a canção é reproduzida. O “Lip Sync Live” chega como reforço para o Facebook na competição com a rede social chinesa Musical.ly. Com ele, o nome do artista e da canção aparecerão na tela, assim como um link para a página do Facebook do artista.

Outra novidade é a possibilidade de incluir canções a vídeos ou fotos publicados no Facebook, como se fossem trilhas sonoras. o que está disponível primeiramente apenas em certas zonas geográficas e depois no mundo inteiro.

Tratam-se das primeiras propostas desde os acordos feitos há alguns meses entre Facebook e três grandes gravadoras.

“Esperamos continuar trabalhando com a indústria musical para criar novos meios para que as pessoas interajam e se expressem por meio da música em nossos diferentes aplicativos”, informou o Facebook em seu blog, prometendo outras opções musicais no futuro.

Até agora, o Facebook muitas vezes se viu obrigado a apagar vídeos musicais por questões de direitos autorais. Esses acordos com as gravadoras devem facilitar a troca de conteúdos musicais na plataforma.

